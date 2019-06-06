«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

Источник материала: Слуцк Город

«Стая бездомных собак нападет на людей! И никто ничего не делает», — с таким словами обратилась жительница Огородников к корреспонденту SlutskGorod. Мы выехали в деревню и поговорили с местными жителями, на самом ли деле всё настолько серьёзно.

Алла Михайловна живёт в городе и работает акушеркой на ФАПе в Огородниках. На работу женщина всегда добирается на велосипеде. На прошлой неделе около пункта её встретили две большие агрессивные собаки.





Алла Михайловна у здания ФАП в огородниках. Фото: Ольга Кононович.

«Я ехала с вызова и тут на меня кинулись эти собаки. Они меня окружили и не давали пройти. Я остолбенела от страха, а одна из них кинулась и укусила меня за бедро. Я думаю, что они голодные, вот и злые. Потому что я руки подняла, а они скакали вокруг меня. Поставила велосипед между ними и мной и вот так боком заходила на ФАП. А недавно я ехала на работу через лесок в 11 городке и тоже их встретила. Но собаки были заняты, они ели улиток. Я на их добычу не претендовала, и они меня не тронули», — сказала Алла Михайловна.

Женщина говорит, что собаки раньше жили в соседском дворе у цыган. Но те месяц назад уехали в неизвестном направлении, а собак просто спустили с цепи.





Дом, в котором жили собаки, сейчас пустует. Он находится напротив ФАП через дорогу. Фото: Ольга Кононович

Когда в деревню приезжала служба отлова, одна из работников ФАП показала им собак. Кто-то из мужчин даже стрелял в них, но промахнулся. Животные убежали, и поймать их не удалось, рассказывают местные жители.

Лидия Александровна, фельдшер местного ФАПа, также неоднократно отбивалась от бродячих собак.

«В мае месяце, когда я ехала с вызова, меня окружила стая собак. Животные стали бросаться. Их там штук пять было. Я так испугалась! Единственное, что спасло - у меня был велосипед в руках и я им прикрывалась. А зимой бродячая собака меня укусила за ногу - прокусила сапог и остался след от укуса», — сказала женщина.





Лидия Александровна у своего дома. На этом велосипеде женщина ездит на вызовы к своим пациентам по всем близлежащим деревням. Фото: Ольга Кононович.

Лидия Александровна утверждает, что сразу после этого случая обратилась к председателю сельского совета Александру Зогинову. Но тогда он никаких мер не принял.

«Сейчас эта ситуация без контроля, и будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка. Моего внука как-то укусила бродячая собака, пришлось даже положить его в стационар. Ведь у собаки не спросишь, больная она или нет. Конечно, профилактика бешенства - это единственное, чем можно предупредить смерть. Сегодня ребёнку 12 лет, и он ужасно боится собак. Это как? Их отстреливать надо, другого выхода не вижу», — говорит женщина.





Отделение круглосуточного пребывания инвалидов и пенсионеров.

Сотрудницы отделения круглосуточного пребывания инвалидов и пенсионеров так же высказали своё мнение и поделились историей.

«Я живу за речкой и до работы добираюсь пешком. Три дня назад, когда я утром шла по дороге, навстречу мне ехал трактор. И тут из-за него выбегают штук шесть здоровенных псов. Я остолбенела и не могла пошевелиться», — рассказывает одна из сотрудниц отделения.

Женщина говорит, что у самой дома живёт лайка, но вид этих собак показался ей очень устрашающим. Прогнал животных водитель трактора - он выпрыгнул из кабины и спугнул их.

Другая сотрудница сетует, что в городе нет приюта для бродячих животных, как во всех цивилизованных странах.

«Во всём мире таких животных отлавливают, содержат в приютах несколько дней и дают шанс обрести новый дом. Ну не востребована собака - усыпили её и всё. А у нас ничего не делают. Так они и будут бегать и на людей кидаться. А если есть у нас зоозащитники, которые против отлова, так нужно отловить всех собак и привезти им домой», — предложила другая женщина.





Галина Бойко встречает корреспондента прямо в огороде. Фото: Ольга Кононович.

Галина Бойко живёт в Великой Падери и работает на ферме. Женщина говорит, что раньше такого не было. Ведь часто собаки выходят на деревенские улицы, спокойно заходят во дворы жилых домов и бродят по огородам.

«Этих собак никогда здесь не видели. Откуда они появились, никто не знает. Недавно вышла посмотреть у себя на участке, как тыква взошла, а тут на соседском огороде лежит эта сука и два здоровенных кобеля рядом. Я к ним боюсь подходить, а вдруг покусают. Ну их, пусть подохнут. Их вообще штук восемь бегает. А ночью страх, что делается. Не пройти по улице. Я всю жизнь и гусей держала, и уток, все на речку ходили. Сейчас страшно пускать. Лошадь было в поле ожеребилась, так собаки послед сразу сожрали. А если они на ферму в телятник влезут, телят погрызут», — говорит женщина.





Бродячие собаки вытаптывают фермерские посевы. Фото: Ольга Кононович.

Фермер Виктор Францкевич из Великой Падери говорит, что собак в деревне не отстреливают. После истории с овцами, он лично дежурил со службой отлова в Огородниках. Но так никого не словили. А когда сотрудники дежурили возле клуба, мужчина увидел собак на поле.

«Я им позвонил и сказал, что собаки на поле бегают. Но никто не приехал. Потом мне сказали, что должна отстреливать милиция из винтовки с оптическим прицелом. Но до сих пор собак у нас не отстреливают. И к кому обращаться? Председатель сельсовета на мой вызов не берёт трубку. А милиция сказала, что ЖКХ должны отлавливать по одной собаке в сутки. Думаю, было бы разумно чипировать всех собак. Словили какую, посмотрели чип, дали хозяевам штраф. А если пёс без чипа, отстреливать нещадно», — сказал мужчина.

В то время, пока мы говорили с Виктором Францкевичем, службы отлова в деревне не было. Как нам стало известно от собственных источников, сотрудники находились в Летковщине, где собака сильно покусала женщину. Официально подтвердить эту информацию не получилось.

Мнение зоозащитника Анастасии Попок: «Первое, что нужно делать - это кормить бродячих животных. И тогда они не будут нападать на людей. Чтобы собаки не сбивались в стаи, сук нужно стерилизовать. Если собака живёт во дворе частного дома, а у хозяев есть проблема со стерилизацией, следует обратиться к волонтёрам. Второе, что нужно делать – это выставлять вечером миску с отходами у заборов частных домов. Тогда животные не будут агрессивными. А собака первая на человека не нападёт. Её нужно спровоцировать для этого».

Активист «Чистого Слуцка» Виталий Амелькович считает, что собак нельзя отстреливать. Гуманным способом борьбы с бродячими животными станет стерилизация. Кроме того городу необходим приют для таких животных. А всем владельцам животных он рекомендует чипировать своих питомцев: « У нас же просто выбирают лёгкий путь: либо стрелять, либо не стрелять. Никто серьёзно проблему не решает. Ответственность за сложившуюся ситуацию в первую очередь несут люди. Ведь животные не виноваты, что оказались на улице».

Комментарий председателя Козловичского сельского совета Александра Зогинова: «Вопрос собак уже поднят с ЖКХ. Этим зеленхоз занимается, они выезжали к нам неоднократно. Но лично я сколько раз там был - ни одной собаки не видел».

Оперативно получить комментарий у руководства ЖКХ по этой теме не удалось.

SlutskGorod следит за развитием событий.

Ольга Кононович

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