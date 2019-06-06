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«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

07.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Стая бездомных собак нападет на людей! И никто ничего не делает», с таким словами обратилась жительница Огородников к корреспонденту SlutskGorod. Мы выехали в деревню и поговорили с местными жителями, на самом ли деле всё настолько серьёзно.

Алла Михайловна живёт в городе и работает акушеркой на ФАПе в Огородниках. На работу женщина всегда добирается на велосипеде. На прошлой неделе около пункта её встретили две большие агрессивные собаки.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

    Алла Михайловна у здания ФАП в огородниках. Фото: Ольга Кононович.

«Я ехала с вызова и тут на меня кинулись эти собаки. Они меня окружили и не давали пройти. Я остолбенела от страха, а одна из них кинулась и укусила меня за бедро. Я думаю, что они голодные, вот и злые. Потому что я руки подняла, а они скакали вокруг меня. Поставила велосипед между ними и мной и вот так боком заходила на ФАП. А недавно я ехала на работу через лесок в 11 городке и тоже их встретила. Но собаки были заняты, они ели улиток. Я на их добычу не претендовала, и они меня не тронули», сказала Алла Михайловна.

Женщина говорит, что собаки раньше жили в соседском дворе у цыган. Но те месяц назад уехали в неизвестном направлении, а собак просто спустили с цепи.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

    Дом, в котором жили собаки, сейчас пустует. Он находится напротив ФАП через дорогу. Фото: Ольга Кононович

Когда в деревню приезжала служба отлова, одна из работников ФАП показала им собак. Кто-то из мужчин даже стрелял в них, но промахнулся. Животные убежали, и поймать их не удалось, рассказывают местные жители.

Лидия Александровна, фельдшер местного ФАПа, также неоднократно отбивалась от бродячих собак.

«В мае месяце, когда я ехала с вызова, меня окружила стая собак. Животные стали бросаться. Их там штук пять было. Я так испугалась! Единственное, что спасло - у меня был велосипед в руках и я им прикрывалась. А зимой бродячая собака меня укусила за ногу - прокусила сапог и остался след от укуса», сказала женщина.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

    Лидия Александровна у своего дома. На этом велосипеде женщина ездит на вызовы к своим пациентам по всем близлежащим деревням. Фото: Ольга Кононович.

Лидия Александровна утверждает, что сразу после этого случая обратилась к председателю сельского совета Александру Зогинову. Но тогда он никаких мер не принял.

«Сейчас эта ситуация без контроля, и будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка. Моего внука как-то укусила бродячая собака, пришлось даже положить его в стационар. Ведь у собаки не спросишь, больная она или нет. Конечно, профилактика бешенства - это единственное, чем можно предупредить смерть. Сегодня ребёнку 12 лет, и он ужасно боится собак. Это как? Их отстреливать надо, другого выхода не вижу», говорит женщина.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

    Отделение круглосуточного пребывания инвалидов и пенсионеров.

Сотрудницы отделения круглосуточного пребывания инвалидов и пенсионеров так же высказали своё мнение и поделились историей.

«Я живу за речкой и до работы добираюсь пешком. Три дня назад, когда я утром шла по дороге, навстречу мне ехал трактор. И тут из-за него выбегают штук шесть здоровенных псов. Я остолбенела и не могла пошевелиться», — рассказывает одна из сотрудниц отделения.

Женщина говорит, что у самой дома живёт лайка, но вид этих собак показался ей очень устрашающим. Прогнал животных водитель трактора - он выпрыгнул из кабины и спугнул их.

Другая сотрудница сетует, что в городе нет приюта для бродячих животных, как во всех цивилизованных странах.

«Во всём мире таких животных отлавливают, содержат в приютах несколько дней и дают шанс обрести новый дом. Ну не востребована собака - усыпили её и всё. А у нас ничего не делают. Так они и будут бегать и на людей кидаться. А если есть у нас зоозащитники, которые против отлова, так нужно отловить всех собак и привезти им домой», — предложила другая женщина.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

    Галина Бойко встречает корреспондента прямо в огороде. Фото: Ольга Кононович.

Галина Бойко живёт в Великой Падери и работает на ферме. Женщина говорит, что раньше такого не было. Ведь часто собаки выходят на деревенские улицы, спокойно заходят во дворы жилых домов и бродят по огородам.

«Этих собак никогда здесь не видели. Откуда они появились, никто не знает. Недавно вышла посмотреть у себя на участке, как тыква взошла, а тут на соседском огороде лежит эта сука и два здоровенных кобеля рядом. Я к ним боюсь подходить, а вдруг покусают. Ну их, пусть подохнут. Их вообще штук восемь бегает. А ночью страх, что делается. Не пройти по улице. Я всю жизнь и гусей держала, и уток, все на речку ходили. Сейчас страшно пускать. Лошадь было в поле ожеребилась, так собаки послед сразу сожрали. А если они на ферму в телятник влезут, телят погрызут», говорит женщина.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока эти псы не загрызут ребёнка». Бродячие собаки атакуют Слуцкий район

Бродячие собаки вытаптывают фермерские посевы. Фото: Ольга Кононович.

Фермер Виктор Францкевич из Великой Падери говорит, что собак в деревне не отстреливают. После истории с овцами, он лично дежурил со службой отлова в Огородниках. Но так никого не словили. А когда сотрудники дежурили возле клуба, мужчина увидел собак на поле.

«Я им позвонил и сказал, что собаки на поле бегают. Но никто не приехал. Потом мне сказали, что должна отстреливать милиция из винтовки с оптическим прицелом. Но до сих пор собак у нас не отстреливают. И к кому обращаться? Председатель сельсовета на мой вызов не берёт трубку. А милиция сказала, что ЖКХ должны отлавливать по одной собаке в сутки. Думаю, было бы разумно чипировать всех собак. Словили какую, посмотрели чип, дали хозяевам штраф. А если пёс без чипа, отстреливать нещадно», сказал мужчина.

В то время, пока мы говорили с Виктором Францкевичем, службы отлова в деревне не было. Как нам стало известно от собственных источников, сотрудники находились в Летковщине, где собака сильно покусала женщину. Официально подтвердить эту информацию не получилось.

Мнение зоозащитника Анастасии Попок: «Первое, что нужно делать - это кормить бродячих животных. И тогда они не будут нападать на людей. Чтобы собаки не сбивались в стаи, сук нужно стерилизовать. Если собака живёт во дворе частного дома, а у хозяев есть проблема со стерилизацией, следует обратиться к волонтёрам. Второе, что нужно делать – это выставлять вечером миску с отходами у заборов частных домов. Тогда животные не будут агрессивными. А собака первая на человека не нападёт. Её нужно спровоцировать для этого».

Активист «Чистого Слуцка» Виталий Амелькович считает, что собак нельзя отстреливать. Гуманным способом борьбы с бродячими животными станет стерилизация. Кроме того городу необходим приют для таких животных. А всем владельцам животных он рекомендует чипировать своих питомцев: « У нас же просто выбирают лёгкий путь: либо стрелять, либо не стрелять. Никто серьёзно проблему не решает. Ответственность за сложившуюся ситуацию в первую очередь несут люди. Ведь животные не виноваты, что оказались на улице».

Комментарий председателя Козловичского сельского совета Александра Зогинова: «Вопрос собак уже поднят с ЖКХ. Этим зеленхоз занимается, они выезжали к нам неоднократно. Но лично я сколько раз там был - ни одной собаки не видел».

Оперативно получить комментарий у руководства ЖКХ по этой теме не удалось.

SlutskGorod следит за развитием событий.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorord.by

 
 
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«Стая бездомных собак нападет на людей! И никто ничего не делает», — с таким словами обратилась жительница Огородников к корреспонденту SlutskGorod. Мы выехали в...
 
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