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Браконьер продолжает расставлять петли в районе «Геологоразведки» - погибли два домашних кота
07.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Читательница сообщила SG, что местный житель продолжает ставить петли из проволоки в районе коттеджей на «Геологоразведке» и 14-го военного городка. Женщина пожелала не называть имён по причинам безопасности: они опасаются, что злоумышленник может найти хозяев погибших животных и навредить им.
— Здравствуйте! Возможно, вы сможете мне помочь с освещением одной проблемы. Помните историю о «человеке», который расставлял силки из проволоки в районе «Геологоразведки»? Тогда еще собака домашняя в этот силок попала, простояла пару часов и чуть не погибла. Тогда этого «человека» нашла милиция, дала штраф, пожурила.
То есть как ставились силки, так и ставятся. Там нет дикой живности, в том перелеске гуляют домашние коты и собаки, выгуливаются животные. Хозяева животных очень обеспокоены
Коты погибли домашние, с ошейниками. Есть фото, но вы сами понимаете, они не из приятных, — написала девушка.
Напомним, с 2015 года в Беларуси
В силу позднего времени получить комментарий из официальных источников не представляется возможным. Материал оперативно опубликован с целью предупредить местных жителей и обратить на проблему внимание ответственных органов.
Фотографии перед публикацией были незначительно отретушированы.
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Читательница сообщила SG, что местный житель продолжает ставить петли из проволоки в районе коттеджей на «Геологоразведке» и 14-го военного городка.
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