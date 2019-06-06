Строить лучше и надежнее: в Беларуси введут новые строительные нормы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила и нормы строительства вводятся в Беларуси, передает телеканал «МИР 24». Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.



«Новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы», – пояснили в пресс-службе главы государства.



Ранее сообщалось, что в мае средняя стоимость квадратного метра новостроек в России составила 70,2 тысячи рублей за квадратный метр. Больше всего цены на новостройки изменились в Екатеринбурге – за месяц они подорожали почти на 3% – до 73,2 тысячи за квадратный метр. В Краснодаре стоимость квадратного метра выросла на 1,6% – до 50,9 тысячи рублей. В целом за год новостройки сильнее всего подорожали в Казани – на 20%, до 80,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве годовой рост составил 7% – стоимость квадратного метра в среднем составляет 187,6 тысячи рублей.