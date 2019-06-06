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Строить лучше и надежнее: в Беларуси введут новые строительные нормы

07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила и нормы строительства вводятся в Беларуси, передает телеканал «МИР 24». Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
 
«Новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы», – пояснили в пресс-службе главы государства.
 
Ранее сообщалось, что в мае средняя стоимость квадратного метра новостроек в России составила 70,2 тысячи рублей за квадратный метр. Больше всего цены на новостройки изменились в Екатеринбурге – за месяц они подорожали почти на 3% – до 73,2 тысячи за квадратный метр. В Краснодаре стоимость квадратного метра выросла на 1,6% – до 50,9 тысячи рублей. В целом за год новостройки сильнее всего подорожали в Казани – на 20%, до 80,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве годовой рост составил 7% – стоимость квадратного метра в среднем составляет 187,6 тысячи рублей.



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