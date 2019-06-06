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Строить лучше и надежнее: в Беларуси введут новые строительные нормы
07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые правила и нормы строительства вводятся в Беларуси, передает телеканал «МИР 24». Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
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