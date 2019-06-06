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Сколько стоит дом на берегу моря?

07.06.2019 06:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько стоит дом на берегу моря?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Черноморское побережье, Россия

Здесь можно найти все – от «правительственных дач» до старых рыбацких мазанок.

Вот недорогой по местным меркам дом в поселке Джубга на Черноморском побережье Краснодарского края. 5 км до моря.

 
 
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