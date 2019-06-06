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Сколько стоит дом на берегу моря?
Источник материала: Myfin
Черноморское побережье, Россия
Здесь можно найти все – от «правительственных дач» до старых рыбацких мазанок.
Вот недорогой по местным меркам дом в поселке Джубга на Черноморском побережье Краснодарского края. 5 км до моря.
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Myfin.by выяснил, что, где и как можно купить на побережье и во сколько все это обойдется.
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