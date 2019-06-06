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В Барановичах горит мебельная фабрика
07.06.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичах произошел
Пожар начался после 20:00. В местных сообществах во «ВКонтакте» пишут, что горит склад готовой продукции на площади более 1000 кв. м.
«Судя по звукам в городе, новые пожарные расчеты все прибывают и прибывают. Пока потушить огонь не удается. Надеемся, что обошлось без жертв. Ну и удачи пожарным. Мы уверены, что они делают все возможное. И также надеемся, что им не придется обращаться к нам за медпомощью», —
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В Барановичах произошел пожар на фабрике «Диприз». Это крупное предприятие по производству мебели из массива древесины. Над зданием поднимаются большие клубы...
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