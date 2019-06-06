Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей пройдут в Солигорске
Автор: Эдуард Кидяев.
К Международному дню защиты детей в Солигорске запланировано ряд развлекательных мероприятия, где ожидается особенно много радости, детских улыбок и веселья.
Основные мероприятия, на которые можно сходить всей семьёй, развернутся 1 июня.
ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района»
1 июня 2019 года на площадке Центра творчества детей и молодёжи состоится праздник «МЫ НАЧИНАЕМ ЛЕТО». Начало мероприятия в 11.00.
В ПРОГРАММЕ:
9.30 — 10.45 — конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем счастье!».
10.30 — 11.00 — Парад детских колясок РОО «Белорусский союз женщин».
11.00 — 12.00 — Концертно-развлекательная программа «Мы начинаем лето!».
11.00 — 13.00 — работа интерактивных тематических площадок:
— творческие мастер-классы.
— фотозоны.
— акция «Милосердие без границ» (РОО «БОКК»).
— выставка рисунков «Я люблю рисовать».
— акция ГРОЧС «Не оставляйте детей одних». Демонстрация аварийно-спасательной техники.
— флеш-моб «Наше время пришло!».
Ждём вас на детском празднике! Будет интересно!
Всемирный день детей с рестораном ТеремЪ!
1 июня с 14:00 до 16:00 ждем всех ребят, а также их родителей на яркую развлекательную программу в ресторанах ТеремЪ
Санаторий «БЕРЁЗКА».
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!!! Читаем внимательно.
1 ИЮНЯ. ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ». Зона «Инь янь».
Друзья, приглашаем всех вас на благотворительную программу, посвящённую дню защиты детей «Дети-цветы жизни», которая состоится уже завтра 01.06.2019г .
Вас ожидает :
1. детская танцевальная аэробика.
2. мастер класс по бальным танцам.
3. игры, конкурсы, розыгрыши подарков.
4. для взрослых возможность получить бесплатный абонемент на посещение Фитнес клуба.
5. флэш-моб от Фитнес клуба Lady’s fit.
6. презентация новых проектов.
Ждём вас в парке четырёх стихий (зона Инь-Янь) в 14.00.
На празднике будут работать аниматор и фотограф. Каждый получит на память фотографию с весёлого праздника. При себе иметь хорошее настроение, а мы гарантируем вам уйму веселья, позитивных эмоций и ощущение настоящего праздника.
Так же в честь праздника мы организуем праздничную дискотеку Lady’s dance для всех желающих. Начало в 20.00. С уважением, Фитнес клуб Lady’s Fit https://vk.com/ladysfit_soligorsk
В Международный день защиты детей Дворец культуры г. Солигорска приглашает на открытие фотовыставки
Открытие выставки работ детского и семейного фотографа Катерины Митиной «Пусть будет счастливым детство!» пройдёт в Зимнем саду Дворца культуры г. Солигорска 1 июня в 10.30.