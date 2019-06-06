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Новый посол России в Беларуси встретился с журналистами

07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзный договор Беларуси и России имеет большой потенциал и позволит многое сделать в интересах двух стран. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил новый глава российской дипмиссии в республике Дмитрий Мезенцев, передает телеканал «МИР 24».

Дипломат отметил, что будет делать все возможное для укрепления двусторонних отношений и повышения их эффективности.

«Сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между странами были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди, чтобы традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать и перенимать друг у друга лучший опыт в экономических и социальных практиках, чтобы это все приносило миллионам гражданам наших стран достаток, комфорт, уверенность», – сказал Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев сменил на посту Михаила Бабича. Новый посол России в Беларуси дважды был членом Совета Федерации, возглавлял Иркутскую область, а также занимал должность секретаря Шанхайской организации сотрудничества.



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Дипломат отметил, что будет делать все возможное для укрепления двусторонних отношений и повышения их эффективности.
 
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