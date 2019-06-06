Новый посол России в Беларуси встретился с журналистами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзный договор Беларуси и России имеет большой потенциал и позволит многое сделать в интересах двух стран. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил новый глава российской дипмиссии в республике Дмитрий Мезенцев, передает телеканал «МИР 24».

Дипломат отметил, что будет делать все возможное для укрепления двусторонних отношений и повышения их эффективности.

«Сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между странами были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди, чтобы традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать и перенимать друг у друга лучший опыт в экономических и социальных практиках, чтобы это все приносило миллионам гражданам наших стран достаток, комфорт, уверенность», – сказал Мезенцев.