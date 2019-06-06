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Новый посол России в Беларуси встретился с журналистами
07.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Союзный договор Беларуси и России имеет большой потенциал и позволит многое сделать в интересах двух стран. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил новый глава российской дипмиссии в республике Дмитрий Мезенцев, передает телеканал «МИР 24».
Дипломат отметил, что будет делать все возможное для укрепления двусторонних отношений и повышения их эффективности.
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Дипломат отметил, что будет делать все возможное для укрепления двусторонних отношений и повышения их эффективности.
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