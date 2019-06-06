ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как одеваются женщины, которые стоят во главе страны? Стилист разбирает стиль видных женщин-политиков

07.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в отставку уходит Тереза Мэй. Вспоминаем, чем нам запомнился стиль экс-премьер-министра Великобритании, а заодно рассказываем про то, как формируют свой имидж другие женщины-политики.

Об авторе:

Стилист Екатерина Кулеш

— Почти 100 лет назад женщины начали активную борьбу за свои политические, экономические и социальные права. Но только сейчас наступило то прекрасное время, когда они могут применить свою мудрость и интеллект на благо страны, встречая на своем пути гораздо меньше преград, чем их предшественницы. Женщины все чаще занимают высокие посты, в том числе — главы государства.

Обратная сторона: к ним приковано особое внимание, в том числе и к внешнему виду. Стильная ошибка, которую простят мужчине, может дорого стоить женщине-руководителю. К тому же важно помнить, что политика — сфера с самым жестким и регламентированным дресс-кодом, поэтому с модой тут не особо разгуляешься.

Давайте посмотрим, как с этой дилеммой справляются первые лица государств… Или не справляются.

Ангела Меркель — федеральный канцлер Германии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mediapart (@mediapart) 7 Мар 2019 в 6:26 PST

Начнем с примера, как не надо. Мне кажется, если бы Ангела Меркель могла ходить в военной форме или в одном черном брючном костюме — она бы только обрадовалась. Она выглядит, как бабушка на пенсии, которая донашивает свои старые костюмы со времен молодости, как и те две нитки украшений. Так как на пенсии не пошикуешь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в отставку уходит Тереза Мэй. Вспоминаем, чем нам запомнился стиль экс-премьер-министра Великобритании, а заодно рассказываем про то, как формируют свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определился второй финалист Лиги наций УЕФА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика