Как одеваются женщины, которые стоят во главе страны? Стилист разбирает стиль видных женщин-политиков

Источник материала: Tut.by

Сегодня в отставку уходит Тереза Мэй. Вспоминаем, чем нам запомнился стиль экс-премьер-министра Великобритании, а заодно рассказываем про то, как формируют свой имидж другие женщины-политики.

Об авторе: Стилист Екатерина Кулеш

— Почти 100 лет назад женщины начали активную борьбу за свои политические, экономические и социальные права. Но только сейчас наступило то прекрасное время, когда они могут применить свою мудрость и интеллект на благо страны, встречая на своем пути гораздо меньше преград, чем их предшественницы. Женщины все чаще занимают высокие посты, в том числе — главы государства.

Обратная сторона: к ним приковано особое внимание, в том числе и к внешнему виду. Стильная ошибка, которую простят мужчине, может дорого стоить женщине-руководителю. К тому же важно помнить, что политика — сфера с самым жестким и регламентированным дресс-кодом, поэтому с модой тут не особо разгуляешься.

Давайте посмотрим, как с этой дилеммой справляются первые лица государств… Или не справляются.

Ангела Меркель — федеральный канцлер Германии

Начнем с примера, как не надо. Мне кажется, если бы Ангела Меркель могла ходить в военной форме или в одном черном брючном костюме — она бы только обрадовалась. Она выглядит, как бабушка на пенсии, которая донашивает свои старые костюмы со времен молодости, как и те две нитки украшений. Так как на пенсии не пошикуешь.