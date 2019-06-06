В кольце Детской железной дороги и на месте картодрома. Две громкие стройки Минска с высоты

Источник материала: Tut.by

В районе парка Челюскинцев строятся сразу два жилых квартала. Место завидное: рядом проспект Независимости и зеленые массивы. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядят с высоты громкие стройки кварталов «Парк Челюскинцев» и Vogue.

«Парк Челюскинцев» — так называется многоэтажка от компании Dana Holdings, которую строят недалеко от пересечения проспекта Независимости и улицы Макаенка.

На строительство здесь были ограничения. У вокзала Детской железной дороги есть утвержденная Минкультом охранная зона, само здание признано историко-культурной ценностью . Однако все это не уберегло лакомый участок возле проспекта от новой жилой застройки.

Пассажиры поездов Детской железной дороги на части маршрута будут кататься вокруг многоэтажки — ее построили прямо в кольце узкоколейки. Против возведения дома на этом месте создавали петицию — она собрала больше 18 тысяч подписей. Но все осталось на своих местах. Сейчас строительная площадка начинается прямо за рельсами, у станции Заслоново.

Недалеко от «Парка Челюскинцев» возводится комплекс Vogue того же застройщика. Частично секции уже заселили, где-то жители делают ремонт. Как раз сейчас перед основным жилым массивом строятся еще пять домов-«столбиков». Основная высотка квартала Vogue уже выглядит завершенной: возле дома обустроены детские и спортивные площадки.

Чтобы освободить место под этот жилой комплекс, выселили картодром Республиканского центра технического творчества. Градостроители еще в 2014 году говорили, что здесь появится высокоплотное жилье.



В центре — здание жилищного комплекса «Парк Челюскинцев». Здание с куполом — вокзал Детской железной дороги. Перед ним — проспект Независимости. С высоты хорошо видно здание БГАТУ (с зеленой крышей). Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

Поезд Детской железной дороги на станции Заслоново и строительная площадка. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

За «Парком Челюскинцев» возвышается уже достроенная многоэтажка комплекса Vogue. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

В левом нижнем углу — зеленый массив парка Челюскинцев, прямо рядом с ним — башенка офиса компании «Белтехэкспорт». В правом нижнем углу — часть застройки Vogue с домами-«столбиками», в центре — жилой комплекс «Парк Челюскинцев». Фото: Антон Суряпин, TUT.BY