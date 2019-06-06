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В кольце Детской железной дороги и на месте картодрома. Две громкие стройки Минска с высоты
Источник материала: Tut.by
В районе парка Челюскинцев строятся сразу два жилых квартала. Место завидное: рядом проспект Независимости и зеленые массивы. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядят с высоты громкие стройки кварталов «Парк Челюскинцев» и Vogue.
«Парк Челюскинцев» — так называется многоэтажка от компании Dana Holdings, которую строят недалеко от пересечения проспекта Независимости и улицы Макаенка.
На строительство здесь были ограничения. У вокзала Детской железной дороги есть утвержденная Минкультом охранная зона, само здание признано
Пассажиры поездов Детской железной дороги на части маршрута будут кататься вокруг многоэтажки — ее построили прямо в кольце узкоколейки. Против возведения дома на этом месте создавали петицию — она
Недалеко от «Парка Челюскинцев» возводится комплекс Vogue того же застройщика. Частично секции уже заселили, где-то жители делают ремонт. Как раз сейчас перед основным жилым массивом строятся еще пять домов-«столбиков». Основная высотка квартала Vogue уже выглядит завершенной: возле дома обустроены детские и спортивные площадки.
Чтобы освободить место под этот жилой комплекс,
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Рядом проспект Независимости и зеленые массивы. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядят с высоты громкие стройки кварталов «Парк Челюскинцев» и Vogue
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