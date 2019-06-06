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ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок в жаркую погоду

07.06.2019 07:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок в жаркую погоду
Фото из открытых источников

ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок в жаркую погоду. Как пояснила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, в жару водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется вялость, сонливость.

ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок в жаркую погоду Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные

Не стоит забывать и о том, что жара может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. Это в свою очередь сказывается на вождении автомобиля, повышается вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если отсутствует или неисправен кондиционер. Усталость или сонливость связаны с рядом факторов, таким как езда на большие расстояния, отсутствие сна и нарушение суточных ритмов.

К факторам, которые существенно повышают риск ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами, относятся:

  • вождение в состоянии сонливости;
  • вождение после пяти часов сна;
  • вождение в период с 02.00 до 05.00 часов.

Один из наиболее действенных способов взбодриться за рулем — это частые, короткие остановки.

Отправляясь в дорогу обязательно необходимо взять с собой питьевую воду, проверить в аптечке наличие необходимых лекарств, а также исправного огнетушителя в автомобиле. При первых симптомах недомогания необходимо остановиться в тени. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних питомцев одних в автомобиле.

Помните, что поездка должна быть безопасной!

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей республике ожидается жаркая погода, грозы, сильные дожди и порывистый ветер, возможен град.
 
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