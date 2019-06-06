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Мировые цены на продовольствие идут вверх пятый месяц подряд

07.06.2019 07:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мировые цены на продовольствие идут вверх пятый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в мае выросли пятый месяц подряд, чему способствовал рост цен на сыр и кукурузу вследствие неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, индекс продовольственных цен в мае составил в среднем 172,4 пункта, что на 1,2% выше показателя предыдущего месяца, но все же на 1,9% ниже уровня мая 2018 года.

Индекс ФАО цен на молочную продукцию с апреля вырос на 5,2% и приблизился к наивысшему показателю за последние пять лет. Рост этого индекса, прежде всего за счет повышения цен на сыр, стал отражением активного импортного спроса в мире в условиях ограниченности экспортного предложения со стороны засушливых стран Тихого океана.

Индекс ФАО цен на зерновые вырос на 1,4%, что полностью обусловлено неожиданным ростом котировок цен на кукурузу в связи с ухудшением прогнозов производства в Соединенных Штатах Америки, где посев сельскохозяйственных культур идет небывало медленными темпами вследствие повсеместных наводнений и дождей. Цены на пшеницу в целом снизились, в то время как цены на рис оставались как правило стабильными.

Индекс ФАО цен на сахар за месяц снизился на 3,2%, в связи с тем что перспективы роста производства сахара в Индии, являющейся крупнейшим его производителем в мире, перевесили негативный эффект информации о 17-процентном годовом сокращении производства в Бразилии. Понижение мировых цен на энергоносители, приводящее к снижению спроса на сахарный тростник для производства биотоплива, также оказало отрицательное влияние на цены на сахар.

Индекс ФАО цен на растительные масла снизился на 1,1% в связи со снижением цен на пальмовое масло, что связано с наличием больших складских запасов в ведущих странах-экспортёрах. Цены на соевое, подсолнечное и рапсовое масла выросли незначительно.

Индекс ФАО цен на мясо был чуть выше уровня мая в связи с дальнейшим ростом котировок цен на свинину под влиянием активного импортного спроса со стороны стран Восточной Азии, где африканская чума свиней привела к резкому снижению производства. Цены на говядину снизились относительно высоких апрельских цен, что отражает рост экспортных поставок в мире.

Неблагоприятный прогноз производства кукурузы

Согласно последним прогнозам ФАО, представленным в Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, объем производства зерновых в мире в 2019 году может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составить 2685 млн тонн, что представляет собой пересмотр в сторону резкого снижения объемов производства зерновых в мире по сравнению с майским прогнозом, предполагавшим увеличение на 2,7%.

Рост мирового производства зерновых отражает увеличение объемов производства пшеницы и ячменя, в то время как общий объем производства риса, вероятно, по-прежнему будет близким к прошлогоднему рекордному уровню. Однако в настоящее время прогнозируется уменьшение объемов мирового производства кукурузы в связи с ожидаемым сокращением производства в США на 10% по сравнению с предыдущим годом на фоне значительного снижения темпов посева из-за неблагоприятных погодных условий.

Общий объем потребления зерновых в предстоящем году, согласно прогнозам, достигнет 2707 млн тонн, что немного меньше майского прогноза, но все же на 1% выше прогноза на сезон 2018-2019 годов. Ожидается, что мировое потребление риса достигнет 518 млн тонн, что представляет собой годовое увеличение на 1,4%, в то время как мировое потребление пшеницы может вырасти на 1,2% и достичь 755 млн тонн.

Исходя из последних оценок производства и потребления, объем мировых запасов зерновых в новом сезоне может сократиться на целых 3% до самого низкого значения за последние четыре года – 830 млн тонн. Это ожидаемое сокращение запасов может привести к снижению глобального показателя отношения запасов зерновых к их потреблению до уровня ниже 30%, что, однако, все же свидетельствует об относительно комфортных объёмах поставок.

Объем мировой торговли зерновыми, согласно прогнозам, увеличится до 414 млн тонн, что на 1,4% выше прогноза предыдущего года. Это объясняется значительным увеличением объемов торговли пшеницей, связанным с повышением импортного спроса со стороны ряда стран в Африке и Азии, а также с ожидаемым ростом экспортного предложения в черноморском регионе и ЕС.

 
 
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Мировые цены на продовольствие в мае выросли пятый месяц подряд, чему способствовал рост цен на сыр и кукурузу вследствие неблагоприятных погодных условий.
 
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