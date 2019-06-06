Пять «глупых» вопросов о смартфонах, ответы на которые вы могли не знать

Источник материала: Tut.by

Сегодня смартфон есть практически у каждого. Но не все знают, как можно пользоваться гаджетом, а как лучше не стоит. Мы собрали несколько, на первый взгляд, простых и немного глупых вопросов и объясняем, на самом ли деле аккумуляторы «убиваются» при ночной зарядке и стоит ли сушить девайсы в рисе после попадания воды в корпус.

Можно ли заряжать смартфон всю ночь?

Если смартфон и зарядное устройство находятся в исправном состоянии, то никаких последствий от этого быть не должно.



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И вообще: время зарядки гаджетов сегодня практически не влияет на их работоспособность. Когда уровень заряда смартфона достигнет 100%, он автоматически прекратит принимать энергию и будет лишь изредка подпитываться для поддержания уровня в 100%.

А вот поддельными зарядными адаптерами и соединительными проводами устройства и вправду лучше не подзаряжать. При их использовании сохранность аппаратов (например, во время скачка напряжения) вам никто гарантировать не сможет — устройство даже может воспламениться.

Но это не означает, что для подключения к розетке подойдут только те аксессуары, которые производитель положил в коробку с гаджетом. Главное, чтобы зарядный адаптер и кабель были сертифицированы компанией-производителем смартфона, а не сделаны «на коленке» в подпольной мастерской.

Еще одно заблуждение: если разрядить смартфон до 0% (особенно в первые дни после покупки), то срок службы аккумулятора может увеличиться. В современных смартфонах с литий-ионными аккумуляторами это правило не работает, так что нет особого смысла «высаживать» батарею вашего устройства до нуля.



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Этот совет может пригодиться лишь тем, кто использует старые устройства с никель-металлогидридными или никель-кадмиевыми батареями, но такие сегодня встретить достаточно сложно.

А если перед сном долго смотреть в экран смартфона, зрение ухудшится?

В целом да. Излучение синего спектра от экранов гаджетов (особенно в темноте) может негативно сказаться на вашем зрении, а также мешает уснуть. Поэтому сегодня многие производители гаджетов встраивают в них так называемые режимы чтения, при активации которых дисплеи смартфонов ограничивают синее излучение экранов и заменяют его на более теплые желтоватые оттенки.

Телефон случайно упал в воду — его можно сушить в рисе?

Этого делать точно не стоит. Сушить телефон феном или помещать в мешок с рисом (для использования последнего в качестве сорбента) бессмысленно. Крошки риса могут попасть в разъемы подключения наушников, питания, микрофоны или отверстия динамиков и забить их. И, конечно, ни в коем случае нельзя использовать для сушки микроволновку.





Любой смартфон (независимо от того, снимается ли у него крышка) после попадания в воду следует сразу выключить, достать карту памяти и SIM-карту, чтобы обезопасить от оставшейся внутри влаги. После этого смартфон необходимо оставить сушиться на сухой ровной поверхности дисплеем вверх и затем немедленно отнести в ближайший сервисный центр.

Для удаления влаги специалисты применят специализированные приборы, позволяющие быстро просушить аппарат — например, ультразвуковые ванны.

Опасно ли излучение от смартфонов?

BBC пишет , что до сих пор точного ответа на этот вопрос ученые дать так и не смогли. Научных работ, которые поставили бы точку в этом вопросе, пока не опубликовано.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Но известно, что мобильная связь производит электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне, относящемся к неионизирующему излучению. Проще говоря, эти волны намного слабее в сравнении с рентгеновским, ультрафиолетовым или гамма-излучением, и не меняют структуру ДНК человека.

В кратком отчете рабочей группы Международного агентства по изучению раковых заболеваний, опубликованном в The Lancet Oncology , говорится, что канцерогенное влияние мобильных телефонов на человека показано с малой степенью уверенности (по особому мнению некоторых членов группы — не показано вовсе), канцерогенное влияние на животных — также показано с малой степенью уверенности.

Чтобы измерить потенциальные риски для здоровья от излучения, специалисты предложили ввести специальную единицу измерения — удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR). Этот показатель меняется в зависимости от конкретного устройства. Согласно одному из последних исследований , самый низкий уровень SAR — у аппаратов Samsung, самый высокий — у Xiaomi.

Чем больше мегапикселей в камере, тем лучше она снимает?

Мегапиксели — важная характеристика в камере смартфона, но далеко не единственная. Не меньшую роль играет , например, качество оптики и ее диафрагма, а также размер матрицы.





Еще больше на качество финального кадра влияет программное обеспечение. Зачастую в гаджетах разных производителей установлены одни и те же фотомодули, но фотографии могут сильно отличаться друг от друга. Это происходит как раз из-за софтверных алгоритмов, которые применяются к изображению после того, как оно снято.

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