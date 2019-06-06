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«У меня есть целлюлит и жир на спине». Эшли Грэм снялась для Harper's Bazaar

07.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина, которая изменила представления о красоте, одна из самых известных моделей плюс-сайз, 31-летняя Эшли Грэм стала главной героиней свежего номера американского Harper’s Baazar. В интервью журналисту издания она рассказала про семью, мотивацию и жизненный оптимизм. Редакция LADY выбрала яркие цитаты миссис Грэм.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 31 Май 2019 в 2:44 PDT

Я не была красивым ребенком

Меня стригли «под горшок», на носу были огромные очки, и я занималась разными видами спорта. С 12 лет я носила 12-й размер одежды по размерной линейке США (52-й размер. — Прим. ред.).

Моя мама говорила, что однажды мой внешний вид изменит чью-то жизнь

Это было ужасное время: я только переехала в Нью-Йорк и все говорили, что я слишком толстая. Мама сказала: «Ты должна перебороть это». Слава Богу, что я послушала ее. Я не собираюсь худеть. Я собираюсь быть здоровой, и я иду в спортзал для этого.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 4 Июн 2019 в 11:22 PDT

Я всегда честно делилась своими переживаниями

У меня есть целлюлит и жир на спине… Но мое тело и опыт помогли другим женщинам понять свои переживания. Если мы все чувствуем одно и то же, то почему бы нам не перестать беспокоиться? Я никогда не ходила к психологу, но думаю, такие разговоры очень полезны.

Важно иметь союзников

Важно, чтобы в жизни были позитивные люди. Мой муж постоянно бросает мне вызовы. Это одна из причин, почему я так его уважаю: он никогда не дает мне остановиться. Он всегда помогает мне стремиться к чему-то большему.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Harper’s Bazaar UK (@bazaaruk) 6 Июн 2019 в 1:40 PDT

Про детей

Детей в ближайшем будущем я не планирую. Не сейчас. В августе мы с супругом отметим девятую годовщину совместной жизни, но чувствую, что еще слишком незрелая, чтобы иметь детей. У меня слишком много дел, которые еще предстоит сделать.

Когда я смотрю в зеркало сейчас, я вижу бесстрашную женщину

Я вижу лидера, вижу смелую, трудолюбивую женщину, которая превратила «нет» в «да». Вижу умную женщину, которая не позволяет неуверенности или проблемам мешать ей. И я люблю свои крупные руки, целлюлит, мягкий живот, красивые изгибы.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Pamela Hanson (@pamela_hanson) 3 Июн 2019 в 4:23 PDT

Почему я здесь?

Я росла в христианской семье и постоянно задавалась вопросом: в чем смысл моей жизни? Теперь я верю, что он заключается в том, чтобы поменять индустрию моды.

Лично я вдохновляюсь смелыми женщинами, которые расширяют возможности друг друга

Меня вдохновляет Синди Экерт, которая создала женскую версию виагры, а затем продала свою компанию за миллиард долларов. Теперь благодаря своей компании Pink Ceiling она помогает другим женщинам развивать свой бизнес. Также могу назвать Гейл Кинг, она журналист, редактор и отличный наставник. Я пишу ей, когда мне нужны героини для моего подкаста.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sunil Hatwal (@sun_hwr143) 6 Июн 2019 в 5:20 PDT

Больше всего я горжусь тем, что современные подростки наблюдают изменения в модной индустрии

Нам все еще не хватает разнообразия на подиуме, но я ценю таких дизайнеров, как Прабал Гурунг, Кристиан Сириано и Майкл Корс, которые были пионерами в этом деле. Я надеюсь, что индустрия моды продолжит меняться.

 
 
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Женщина, которая изменила представления о красоте, одна из самых известных моделей плюс-сайз, 31-летняя Эшли Грэм стала главной героиней свежего номера...
 
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