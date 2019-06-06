«Я побывал на сцене в одних трусах». Александр Зантович об ужасах корпоративных мероприятий

Источник материала: Tut.by

Вам приходилось заниматься на работе тем, чем не очень хочется? Если это происходит с вами прямо сейчас, предлагаем устроить перерыв, сделать кофе и почитать смешной текст нашего колумниста Александра Зантовича : любые трудовые подвиги заставляют его страдать не меньше, чем вас.





Моя мама когда-то была инженером на советском заводе. Рассказывала, как они целыми днями сидели и всем отделом смотрели на часы. Делать было категорически больше нечего. Но никому при этом не приходило в голову просить более интересной работы, полностью раскрывающей инженерные личности.

Сейчас все изменилось. Наше славянское, постсоветское пространство вовсю впитывает в себя вредные идеи западного индивидуализма. Вместо того чтобы выдавать по двести норм за смену во имя мировой революции пролетариата, как поступал товарищ Стаханов, современный офисный планктон имеет наглость думать о собственном комфорте.

Соискатели сегодня не просто зарплаты требуют. Они сверяют свои личные ценности с ценностями нанимателя. А также хотят бесплатный кофеек, курсы итальянского, свежие фрукты, мясную нарезку и на работу не ходить.

Но все эти новые тенденции — от лукавого, я считаю. И руководство мое считает так же. Поэтому рутинную часть работы мы все выполняем охотно, с природным энтузиазмом, радостно улыбаясь.

Частью обязательного труда для меня лично является написание сценариев для творческого конкурса на туристический слет.

Кто не был никогда на туристических слетах — вы жизни этой не видели!

Это чудесное мероприятие. Серьезные половозрелые люди выезжают куда-нибудь на природу, помещают себя в максимально дикие условия, едят с ножа, рук не моют, спят как попало. Чтобы усилить командообразующий эффект, сотрудники делятся на команды и соревнуются друг с другом. Волейбол, перетягивание каната, бег в мешках — в общем, все из параолимпийской программы. А также хитроумное изобретение советского ума — творческая самодеятельность.





Вот и у нас в компании есть такая традиция. Каждый год мы с коллегами собираемся в лесу, пьем, поем, танцуем и всячески морально деградируем. Лично я обычно не только придумываю, но еще и на сцене оказываюсь для утехи окружающих, что для серьезного человека совсем ни в какие ворота.

Как так вышло? А я расскажу.

Поскольку я имею неосторожность писать статьи для женского ресурса, в воображении руководства я могу писать все что угодно — локальные акты, официальные письма, инструкции к бытовым приборам, пьесы, монологи, бардовские песни.

Однажды шеф меня вызвал и назначил самым талантливым.

Если бы я знал, чем это обернется, я бы протестовал. Стоило уже тогда обозначить свою позицию четко. Закатить глаза, пустить изо рта пену, биться головой об пол, рвать на себе волосы, царапать лицо… Ничего из этого я не сделал.

Напротив, я впрягся. И мы несколько раз выигрывали этот самый творческий конкурс формата КВН. Таким образом, клеймо трубадура было окончательно выжжено на моем интеллигентном лбу. Проклятые амбиции…

Не, первое время действительно было весело. Мы с Сережей (соавтором всего безобразия) ходили грудь колесом, рекламировали свои услуги: юбилеи, свадьбы, похороны …

К шестому турслету энтузиазм поугас. Потому что все уже было. Товарищ в костюме царя был, мужики в пачках были, световое шоу делали, видеопрезентаций — аж несколько, я даже побывал на сцене в одних трусах, пока остальные танцевали в чебурашечьих ушках.

Из неосвоенного, пожалуй, только нижний брейк, элементы порнотеатра и откусывание голов у летучих мышей.

Только наши дураки на такое способны На учениях МЧС ⛑ pic.twitter.com/1qH7Rs7sxo — Шаден (@ShadenFM) 25 апреля 2019 г.

Но задача каждый год та же. Руководство даже формулировку не меняет: «Саша, нужна бомба». Надеюсь, понимать следует не буквально.

Согласно самой точной из наук, эзотерике, любая из болезней случается не просто так. Это ужасно, я считаю. Надо же дать возможность человеку поболеть безответственно! Сослаться на обстоятельства, так сказать. Мол, я бы раньше пришел, но нога болит… Вместо этого они говорят мне, что любые болячки — это психосоматика. Включая переломы, удары тупым предметом и лихорадку Эбола.

Так вот, говорят, что если человек занимается тем, чем ему не нравится заниматься в угоду другим людям, у него болит спина. Моя поясница от мыслей про турслет начинает услужливо ныть и повизгивать, поджимая хвост.

И примерно в таком настроении я провожу май каждого года.

Ибо время, равно как и место проведения этого шумного мероприятия, тоже не меняется. Каждый слет похож на предыдущий, как лица алкашей без определенного места жительства. Аналогия грубая, согласен, но уместная. Кто был на слетах, меня поймет.

Но знаете, я в этом году вот что понял. У меня нет шансов уйти на покой. Как ни прошу я каждый год снять с меня это бремя. Как ни уговариваю нашу молодежь, что она талантлива. Как ни клянусь руководителям в пьяном угаре у костра, что это было в наираспоследнейший раз.

На самом деле меня освободят от этого творческого факультатива только после моей гибели.

Потому что оно так. Кто хоть раз сыграл в волейбол — будет играть. Кто пробежал разок полосу препятствий — будет каждый год бегать. Кто блеванул в палатку — навсегда останется легендой.





Поэтому нечего ныть! Надо вспоминать о том, что доставлять людям «весело» — чуть ли не мой икигай. А потому натягиваем на лицо улыбку — и вперед, с песнями, шутками, с вот этим всем, с чем вы обычно ходите.

Мы с Сережей каждый раз требуем для стимуляции творчества легкие наркотики и продажных женщин, но их, обещанных уже неоднократно, конечно, снова не будет.

Зато будет угловатое, на чистом адреналине, выступление. Сырые палатки и люди на сырой белорусской земле. Дискотека, от которой в страхе разлетаются птицы, расплываются рыбы и расползаются ежи и земноводные. Спортивные соревнования страдающих похмельным синдромом героев.

Наш слет проходит в самую короткую ночь в году — мистический рубикон наших языческих предков. Что ж, наше корпоративное мероприятие вполне похоже на родоплеменную вакханалию. И, кстати. Вы удивитесь, но именно в эту ночь жизненные ориентиры персонала, руководства и самой компании сближаются максимально. Настолько, что поют в унисон у костра.

Пьяными счастливыми голосами…

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