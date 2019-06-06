В Беларуси сорвали джекпот почти в 4 миллиона рублей. Проверьте, не вы ли это

Источник материала: Tut.by

В Беларуси разыграли джекпот, который составил почти 4 миллиона рублей. Одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли в «Спортлото 6 из 49».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В розыгрыше 6 июня победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 973 640 рублей.

Солидный джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей, а в 3 миллиона рублей — в декабре прошлого года.

Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Раньше участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров.