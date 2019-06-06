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3 табу для макияжа на выпускной. Советы опытного визажиста

07.06.2019 08:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждая наша ошибка в образе, в том числе — в макияже, навсегда останется на фото с выпускного. Из инстаграма их еще можно удалить, но не из памяти же!Катарина Солодкая, международный визажист-стилист рассказала нам о мастхэвах и ошибках мейкапа на выпускной. Оказывается, даже лишнее внимание к бровям может подвести нас, а не выгодно выделить. Если вы не записались к мастеру и собираетесь краситься сами, обязательно изучите эти правила.


Катарина Солодкая. Опыт работы визажистом-стилистом в Италии, Франции, ОАЭ, Прибалтике и СНГ. В портфолио Катарины — конкурсы Miss Universe, Miss Germany, клиентки — владелицы крупных холдингов в Европе.

— Рассужу не как профессиональный визажист, а как девушка: сейчас много разговоров о том, что в образе все должно быть безупречно. Еще лет 10−15 назад люди ходили в салон краситься только по большой необходимости.

А на выпускной, тем более школьный, зачем профессиональный макияж? Но мода диктует свое. Сегодня мы, девочки, в любом возрасте сидим в Instagram, на Youtube — уже есть эффект насмотренности, хочется соответствовать трендам.

Мейкап — это аксессуар, который делает наш образ гармоничным. Если платье будет, как у принцессы, а внешний вид нашего личика и прически «не очень», то образ будет испорчен.

Именно поэтому я рекомендую хотя бы прислушаться к советам профессионалов: покажите визажисту свой «тотал лук», чтобы подобрать идеальный макияж. Он подсветит вас изнутри: от хорошего мейка даже глаза засияют, а именно это и украшает девушку. По сути, это психология.

Точно «нет»: чего делать не стоит

«Боевой» раскрас

Некоторым девочкам кажется, что если платье в пол выглядит шикарно, то можно сделать макияж а-ля «боевой раскрас» — и это будет уместно. Даже больше — образ приобретет лоск.

— Эффект получится прямо противоположным, — предупреждает Катарина. — Все, чего вы достигнете, это впечатление неопрятности. Во всем нужен баланс. Поэтому, кстати, я и говорю, что лучше отправиться к профессионалу. Как минимум у него в арсенале больше средств, которые помогут подчеркнуть вашу красоту деликатно и не испортить впечатление от образа нарочитой яркостью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Makeup (@inspirations.04) on Jun 5, 2019 at 1:45am PDT

Много «графики»

— Это распространенная ошибка в макияже именно юных девушек. Не только на выпускной! — подчеркивает визажист. — Все еще в тренде широкие, густые брови, и девушки склонны их утрировать. Непрофессионалу сложно оценить пропорции на своем личике, проще сделать «копирку» какой-либо инстадивы.

По словам Катарины, брови — это «лицо лица», и нужно уметь с ними работать. У Зои Кравиц на обложке свежего британского Vouge можно посмотреть хороший пример мейка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pat McGrath (@patmcgrathreal) on Jun 3, 2019 at 11:08am PDT

— Похожая ошибка также встречается и в контуре губ, стрелках на глазах… Да, мода циклична, — соглашается визажист. — Сейчас становятся снова трендовыми веяния 50-х годов. Тогда в моде были аккуратные стрелки без излишеств и яркие губы. Но есть трансформация тренда, которая касается лица в целом: раньше кожу выбеливали, а сейчас важно иметь просто свежее лицо и аккуратный макияж. Без перебора.

Как объясняет Катарина, именно «графика» на лице его старит.

«Стиль Ким Кардашьян давно устарел», — предостерегает визажист. Лучше уложить брови бесцветным гелем и совсем немного подкрасить карандашом места, где волосинок не хватает.

Обилие акцентов

— Мы хотим всего сразу и много. Конечно, «выделять только губы или только глаза» — это уже немного устаревшее правило. Смотря какой образ, — уверена специалист. — Если речь об образе «голливудской дивы» (атласное платье в пол, уложенные волной волосы), то здесь уместно сделать и стрелку на глазах, и яркие губы. В таком случае обязателен ровный, хороший тон, который не украдет молодость. Вроде бы акцента два, но они здесь в тему.

Однако визажист предупреждает: «смоки» и красные губы одновременно — моветон в любом случае. Это вульгарно. Такое позволено только эпатажным личностям, которые своим образом хотят привлечь к себе агрессивное внимание и вызвать на дуэль общественное мнение. Вряд ли это задача для вашего выпускного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary Greenwell (@marygreenwell) on Mar 20, 2019 at 5:10am PDT

А вот — сразу «да»: этими фишками можно смело пользоваться

Фиксация мейка

Момент, о котором стоит помнить, — долговечность. Выпускной макияж мы делаем к вечеру, а еще нужно как-то пережить ночь и пойти встречать рассвет. А как же красивые фото под утро? Важно подумать о том, как косметика доживет до этого времени. Вам помогут праймеры (основа под макияж) и фиксаторы мейкапа — например, в виде спрея, который наносится уже поверх тонального крема.

Катарина объясняет:

— Профи подобрал бы косметику именно для вашего типа кожи, чтобы средства с ней сочетались и лучше работали.

Свежесть кожи

— Вот на что надо сделать ставку! — советует визажист. — В макияже для выпускницы лучше использовать меньше средств и выбирать легкие текстуры.

Строббинг (коррекция формы лица с помощью хайлайтера, чтобы оно выглядело более сияющим на солнце) сейчас очень популярен. Но без помощи визажиста вы можете случайно превратить свое лицо в масляный блин: грамотно расставить на лице блики и сияющие акценты сможет не каждая девочка. Лучше сосредоточиться на том, чтобы замаскировать какие-то высыпания, если они вдруг есть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мейкап - важная часть образа. Но как сделать его самой и выглядеть великолепно? Читайте в материале.
 
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