В Полоцке столкнулись мотоцикл и МАЗ, пострадали два человека

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За рулем МАЗа был мужчина 1982 года рождения. При повороте налево он не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу "Honda" под управлением 26-летнего новополочанина.

В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир мотоцикла с различными травмами доставлены в Новополоцкую ЦГБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.