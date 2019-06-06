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В Полоцке столкнулись мотоцикл и МАЗ, пострадали два человека

07.06.2019 08:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Полоцке столкнулись мотоцикл и МАЗ, пострадали два человека
УВД Витебского облисполкома

За рулем МАЗа был мужчина 1982 года рождения. При повороте налево он не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу "Honda" под управлением 26-летнего новополочанина. 

В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир мотоцикла с различными травмами доставлены в Новополоцкую ЦГБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

В ГАИ напоминают: согласно пункту 67 ПДД перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю. 

В Полоцке столкнулись мотоцикл и МАЗ, пострадали два человека
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Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла в районе дома №57А по улице Зыгина.
 
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