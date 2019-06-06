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«Сент-Луис» захватил лидерство в финале Кубка Стэнли, победный гол оказался с налетом скандальности

07.06.2019 08:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Сент-Луиса» впервые захватили лидерство в финальной серии Кубка Стэнли. В ночь на 7 июня в пятой игре решающей стадии плей-офф «блюзмены» в гостях победили «Бостон».


Фото: nhl.com

Теперь «Сент-Луису», который в начале января занимал последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, остался один шаг до завоевания Кубка Стэнли.

«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 — О’Райлли (Сэнфорд, Пьетранджело, 20.55), 0:2 — Перрон (О'Райлли, Бозак, 50.36), 1:2 — Дебраск (Крюг, 53.32).

Броски: 39−21 (17−8, 8−6, 14−7).

Силовые приемы: 43−34.

Штраф: 2−6.

Вратари: Ряск (90,5% отраженных бросков) — Биннингтон (97,4% отраженных бросков).

Три звезды: О’Райлли, Биннингтон, Крюг.

Видео: SPORTSNET

Одним из главных героев поединка стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 38 из 39 бросков. 25-летний вратарь варился в клубной системе «блюзменов» с 2011 года, но получил шанс заявить о себе лишь по ходу нынешнего сезона, когда застолбил за собой место первого номера на последнем рубеже.

Победный гол «Сент-Луиса» вышел с налетом скандальности. Дело в том, что за несколько секунд до точного броска Дэвида Перрона на половине площадки «блюзменов» Тайлер Бозак ударил сзади по ногам форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри, который упал. А гости тут же организовали стремительную контратаку, которая завершилась взятием ворот.

Видео: SPORTSNET

Скамейка «Бостона» негодовала.

— В этом плей-офф судьи НХЛ испортили свою репутацию. Это был вопиющий момент, — заявил после игры главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.

Капитан «Бостона» 42-летний Здено Хара в этом матче вышел на лед, хотя его участие в поединке было под вопросом, поскольку в предыдущей встрече он получил шайбой в лицо. Обследование выявило у словака перелом челюсти. Тем не менее, защитник сыграл в закрытой маске. Как сообщал «Чемпионат» со ссылкой на заокеанские СМИ, челюсть игрока была специальным образом зафиксирована, а зубы обмотали специальными креплениями. Также были наложены ортодонтические ленты.

Здено Хара со сломанной челюстью провел на площадке 16 минут 42 секунды, исполнил 2 броска в створ ворот, применил 4 силовых приема, заблокировал 3 неприятельских выстрела, совершил 1 перехват и завершил матч с показателем полезности «-1».

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2, 2:4, 1:2).

Следующие матчи пройдут 9 июня в Сент-Луисе и, если потребуется, 12 июня в Бостоне.

 
 
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Теперь «Сент-Луису», который в начале января занимал последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, остался один шаг до завоевания Кубка Стэнли.
 
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