Как сейчас выглядит список самых бедных районов, которым нужно повышение зарплаты

Источник материала: Tut.by

Правительство снова говорит о «повышении уровня жизни населения в районах с низким уровнем зарплат». В частности, на прошлой неделе на трехсторонней встрече представителей профсоюзов, правительства и нанимателей об этом заявил вице-премьер Игорь Ляшенко. Один из способов — создание новых производств на этих территориях. FINANCE.TUT.BY взглянул на последние данные статистики о зарплатах по районам и выбрал тех, кому в первую очередь нужно помочь заработать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Начать, конечно, нужно со знаменитой Шарковщины. Годами этот район возглавляет десятку самых «бедных». Первые три месяца этого года средняя зарплата здесь не превышала даже 600 рублей. Правда, в апреле ситуация наконец переломилась: сейчас средние заработки здесь составляют 631,9 рубля.

Наравне с Шарковщинковским живет Мстиславский район: получают здесь не намного больше — 634,3 рубля. Стоит сказать, что этот район иногда сменяет Шарковщину на пьедестале «бедняков». Еще один завсегдатай десятки самых низкооплачиваемых районов — Славгородский (средняя зарплата в апреле этого года — 674,7 рубля).

Кстати, если пару лет назад десятка «бедняков» в основном состояла из районов Витебской области, то сейчас ситуация поменялась: половина районов с низкими зарплатами — представители Могилевской области. Так, в апреле в этом списке кроме Мстиславского и Славгородского районов, оказались: Круглянский район (682,3 рубля), Бобруйский (685,2 рубля) и Дрибинский (697 рублей).

Витебскую область (кроме Шарковщинковского района) представляют в этом анти-рейтинге Миорский (680,3 рубля), Лиозненский (694,7 рубля) и Сенненский (695,1 рубля) районы.

Также в списке самых «бедных» оказался один представитель Гомельщины — Кормянский район (688,5 рубля).





Есть интересные тенденции и в десятке самых «богатых» районов. Здесь лидер тоже традиционен — Солигорский район (1554,3 рубля). Но если в предыдущие месяцы заработки жителей шахтерского края обгоняли столицу на 100, а то и больше рублей, то сейчас разбежка с Минском практически не видна (средняя зарплата в столице в апреле — 1 551,7 рубля).

Всего же больше 1000 рублей получают в 8 районах страны. Кроме Солигорского это: Минский (1281,8 рубля), Речицкий (1129,6 рубля), Дзержинский (1106,9 рубля), Мозырский (1058,1 рубля), Смолевичский (1038,8 рубля), Жлобинский (1029,9 рубля) и Островецкий (1041,9 рубля) районы. Как видим, в этом списке нет ни одного представителя Витебской или Могилевской областей.

на трехсторонней встречи представителей профсоюзов, правительства и нанимателей. Источник: https://1prof.by/profmedia/important/6766.html © 1prof.by