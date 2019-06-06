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С Авангардом помогать легко!

07.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как стремительно бежит время. Тоже заметили? Кажется, еще недавно мы встречали Новый 2019-й год, а вот, на календаре уже июнь. Месяц для газетчиков особенный – идет подписка на печатные издания, в том числе и на районку.

С Авангардом помогать легко!

В нынешнюю подписную кампанию мы решили продолжить добрую традицию и часть средств от подписки направить на приобретение нового уличного игрового оборудования для ребят из районного центра коррекционно-развивающего обучения.  Каждый из нас, при оформлении подписки на «Авангард», становится участником благотворительной акции и оказывает помощь детям. Так, в прошлую подписную кампанию мы с вашим участием помогли социально-педагогическому центру поскорее окончить ремонт, направив полторы тысячи рублей на приобретение лакокрасочных и строительных материалов для внутренних работ.

Я обращаюсь ко всем друзьям «Авангарда», нашим постоянным подписчикам, руководителям предприятий и организаций города и района.  Поддержите газету, а мы в долгу не останемся. Обещаем, редакция приложит все усилия, чтобы сделать «Авангард» еще более содержательным и полезным.

Напоминаем, цена индивидуальной подписки на месяц —  всего 6 рублей 50 копеек, на квартал -19 рублей 50 копеек. На мой взгляд, не так и много. Во всяком случае, для семейного бюджета затраты весьма скромные. Зато на протяжении месяца или квартала каждый подписчик будет знать, чем живет район.

С уважением,

и. о. главного редактора Ирина ПАЛУБЕЦ.

 
 
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Как стремительно бежит время. Тоже заметили? Кажется, еще недавно мы встречали Новый 2019-й год, а вот, на календаре уже июнь. Месяц для газетчиков...
 
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