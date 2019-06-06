Минсвязи выпускает марку из серии «Достижения белорусской медицины»

7 июня 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться» из серии «Достижения белорусской медицины», сообщает РУП «Белпочта».

Дизайн марки разработала художница Евгения Бедоник.

В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

В день выпуска марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) проведут специальное гашение на конверте "Первый день".

