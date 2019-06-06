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Минсвязи выпускает марку из серии «Достижения белорусской медицины»
07.06.2019 09:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
7 июня 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться» из серии «Достижения белорусской медицины», сообщает
Дизайн марки разработала художница Евгения Бедоник.
В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.
В день выпуска марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) проведут специальное гашение на конверте "Первый день".
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В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.
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