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Минсвязи выпускает марку из серии «Достижения белорусской медицины»

07.06.2019 09:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпускает марку из серии «Достижения белорусской медицины»
Белпочта

7 июня 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «РНПЦ ОМР имени Н. Н.  Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться» из серии «Достижения белорусской медицины», сообщает РУП «Белпочта».

Дизайн марки разработала художница Евгения Бедоник.

В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.

В день выпуска марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) проведут специальное гашение на конверте "Первый день". 
 

 
Теги: Минск
 
 
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В основе марки и спецштемпеля - логотип Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.
 
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