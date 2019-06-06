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Стена Плача

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Этот знаменитый религиозный объект в Иерусалиме с каждым годом все больше привлекает к себе как паломников, так и туристов. О ее существовании знают практически все (встречаются упоминания в английской и французской литературе XIX века), и в то же время о ней как архитектурном памятнике почти ничего неизвестно.
Названа Стена Плача была так арабами, которые видели у ее подножья массовые толпы плачущих евреев, которые приходили для молитвы сюда — на место потерянного Храма. И сами евреи стали вслед за арабами называть ее Стеной Плача, хотя раньше называли просто Западной Стеной (Котель Маарави). Длина стены около 500 м. Камни, составляющие Стену Плача, сами в высоту каждый не менее 1 м. Наверху стены, на месте самого первого Храма сегодня находится священное место мусульман — мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень. Согласно вероучению, именно с этого камня пророк Мухаммед на крылатом коне вознесся на небо.
Стена Плача знаменита тем, что почти каждый год, в один и тот же летний день (по еврейскому календарю — 9 ава) на всей поверхности стены появляются водяные капли, подобно слезам. Паломники собирали эти капли в сосуды и емкости и хранили как священную реликвию. Стена словно сама выражает скорбь всех евреев о своем Храме.
Когда-то на этом месте стоял древний иерусалимский храм, созданный в 950 году до н.э. По его местонахождению это место называли Храмовой горой. Несколько раз разрушенный, храм восстанавливался силами евреев, но уничтожался снова — в основном иноземными захватчиками. Первый разгром храма относится к середине VI века до н.э.: в 587 г. войска Навуходоносора — вавилонского царя — вторглись в Иерусалим и среди прочих ущербов сожгли Храм. В 538-516 гг. храм был возведен заново. Во II веке до н.э. Антиох IV Епифан подверг храм не только грабежу, но и скверне, установив на месте жертвенника алтарь Зевса. Это повлекло за собой массовое восстание еврейского народа во главе с Иудой Маккавеем, которое имело успех, алтарь Зевса был вынесен из храма. В память о восстановлении истинной веры силами еврейского народа и по сей день ежегодно отмечается праздник Ханука. В I в. до н.э. сам Ирод Великий принимал участие в реконструкции храма. Но в 70 г. до н.э. воссозданный храм снова был разрушен — на этот раз римскими войсками под командованием Тита. В храме в период 5-месячной осады хранилось продовольствие, использование культового памятника под посторонние нужды трагично сказывалось на его убранстве и сохранности.
В Средние века Храм был запущен, остатки его великолепия почти потеряли значение культового святилища. Когда в XVI веке Иерусалим захватил султан Селим I Свирепый, он обратил внимание на исходящее от Храма зловоние и обнаружил, что в Храме устроена свалка мусора. В грязи была скрыта даже западная стена. По приказу Селима мусор начали выгребать. Но полностью очистить Храм от мусора и восстановить его внутреннее убранство оказалось возможным только при сыне Селима Сулеймане Великолепном. Именно он разрешил евреям приходить к западной стене и молиться возле нее, тогда же стена получила прозвище Стена траурных молитв — Котель-а-кинот. В 1949-1967 гг. Стена снова оказалась не доступной для евреев, территория была под властью Иордании, евреям запрещали исповедовать собственную религию, в том числе молиться. Но практически весь еврейский народ — от мала до велика — стремились попасть к Стене Плача, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть священную реликвию. Сохранились кинокадры, снятые во время военной атаки Храмовой горы. На ней видны лица солдат, которые, поднимаясь на гору и достигая Стены Плача, выражают радость и одновременно по ним текут слезы. В конце этого фильма солдаты водружают над стеной израильский флаг, знаменуя исполнение мечты многих поколений евреев.
Стена Плача — это западная стена, сохранившаяся от древнего Храма. Она содержит в остове своей конструкции камни, которые были заложены бедняками еще при царе Соломоне. Именно с его именем связаны легенды. Царь Соломон в свое время издал указ, по которому Храм должен был стать всеобщей святыней и достоянием всего народа, для более полного осознания этого и распространения этой идеи он повелел, чтобы западную стену строили бедные люди, южную — знатные, северную — купцы, восточную — священники. Так строился этот великий и прославленный Храм — силами всего еврейского народа. Но богатые люди смогли оплатить труд наемных работников, а бедняки строили свою часть собственными руками. Когда западная стена была отстроена, по преданию, с небес был слышен глас Божий, провозглашавший вечность существования этой стены и присутствие Бога рядом с ней.
Сегодня Стена Плача — не просто памятник архитектуры, сохраняющий нетленную память об утраченном шедевре, но и место паломничества многих верующих. Традиционным стало молиться у Стены Плача, считается, что молитвы, произведенные здесь, обязательно будут услышаны. Общение с Богом происходит не только в молитвах. Уже давно принято вкладывать в щели между камнями Стены Плача записки с просьбами и молитвами. Тогда как в древности люди вбивали гвозди вмежду камнями, если отправлялись в далекие края и надеялись вернуться к священной Стене снова. Вернувшись, они вытаскивали свои собственноручно забитые гвозди из стены. Гвоздь как бы был талисманом, охраняющим человека в пути и дарящим ему силы от храма. Исторические источники свидетельствуют о том, что служители храма были против подобных действий, считая их кощунством. Взамен они предлагали производить более легкие и менее ущербные для Стены действия — заменять гвозди на записки с мольбами. Эти записки не читают чужие люди, их не выбрасывают из щелей Стены, но два раза в год их собирают и хоронят на еврейском кладбище, признавая ценность чужих молитв. Еще одной древней традицией было снимать обувь, приближаясь к Стене, признавая таким образом святость ее местонахождения. Современные традиции в основном сводятся к общим правилам поведения в общественных местах — возле Стены нельзя есть и пить, нужно соблюдать тишину, отключать мобильные телефоны, не пользоваться фото- и видеоаппаратурой, приходить к ней нужно одетым (не в майке и шортах, юбка должна доходить до колен, рукава — до локтей), не курить и не разжигать огонь. Это святейшее место для евреев, и правила эти строго соблюдаются.
Стена Плача стала символом еврейского народа, много лет подвергавшегося гонениям и преследованиям. Кроме того, для самих евреев Стена Плача превратилась в символ утешения страждущих и надежды. В тот день, когда на Стене выступают капли-слезы, на нее спускается белый голубь, который сидит целый день. Евреи говорят, что это воплощенная душа еврейского народа, он не улетает до позднего вечера, встречая и провожая всех верующих в этот примечательный день.
В современном мире многие последователи различных религиозных направлений стремятся использовать культовый символизм Стены Плача в пользу своих учений. Сионисты, например, призывают к восстановлению Храма, говоря о том, что в этом случае здесь произойдет второе пришествие Христа. Экстремисты хотят разрушить Стену и создать на ее месте новый храм. Палестинцы отрицают причастность евреев к строительству Стены и перетягивают подобную заслугу в сторону мусульман, называя весь Иерусалим «третьей святыней ислама».

 
 
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Этот знаменитый религиозный объект в Иерусалиме с каждым годом все больше привлекает к себе как паломников, так и туристов. О ее существовании знают практически...
 
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