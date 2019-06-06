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Юные программисты в Минске напишут программу для борьбы с кибербуллингом

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Более 50 ребят примут участие в первом чат-бот хакатоне для подростков Save the Net, который состоится 8 и 9 июня в Минске в Imaguru Startup Hub, сообщили БЕЛТА организаторы.

Чат-бот — это программа-помощник, которая имитирует человеческое общение, выполняет просьбы и отвечает на вопросы пользователя. Этот инструмент может стать отличным орудием безопасности в интернете, помощником в противостоянии травле в сети (кибербуллингу).

«Единственный способ защитить детей от опасностей в интернете — это привить им навыки безопасного поведения в сети, научить распознавать угрозы и правильно на них реагировать, — отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. — Сделать это мы сможем, только вовлекая самих детей в процесс создания решений для их безопасности, и этот хакатон — тому пример».

На два дня самые активные и талантливые ребята объединятся в команды, чтобы разработать IT-решение и помочь человеку, столкнувшемуся с проблемами в сети, разобраться, как действовать дальше. Посмотреть на изобретения юных креативщиков, самим освоить новую технологию и просто узнать о проблемах в сети может любой желающий с 10.00 до 20.00. Вход бесплатный.

Партнерами хакатона стала компания EPAM. Организаторы — Академия TeenGURU, Imaguru Startup Hub, ЮНИСЕФ в Беларуси при поддержке Министерства иностранных дел Польши

 
Теги: Минск
 
 
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Более 50 ребят примут участие в первом чат-бот хакатоне для подростков Save the Net, который состоится 8 и 9 июня в Минске в Imaguru Startup Hub, сообщили БЕЛТА организаторы. Чат-бот...
 
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