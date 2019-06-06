ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильное приложение для путешествующих по трассе М6 разработали в Гродно

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Мобильное приложение, посвященное трассе М6 МинскГродно, будет презентовано в ближайшее время. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Мобильное приложение, ориентированное как на белорусских путешественников, так и гостей из-за рубежа, — совместная разработка управления спорта и туризма и одной из белорусских IT-компаний. Оно работает как навигатор, в нем есть все достопримечательности, находящиеся на расстоянии около 50 км по обе стороны трассы до границы с Минской областью. Включена также информация об автозаправочных станциях, пунктах питания, отелях и хостелах, площадках для отдыха, банкоматах, остановках междугородного транспорта, вокзалах, медицинских учреждениях, точках Wi-Fi. Кроме того, в приложении можно найти расположение постов ГАИ, станций технического обслуживания как на самой трассе, так и в окрестных городах.

«Демоверсия уже готова. Вскоре приложение на русском и английском языках будет доступно для скачивания пользователями. Сейчас активно идет наполнение его необходимой информацией», — рассказали в облисполкоме.

«В каталоге объектов можно будет выбрать интересующую категорию, например кафе или рестораны. По каждому из объектов будет выдаваться исчерпывающая информация: адрес, меню, контактные телефоны», — отметили в управлении спорта и туризма. В приложение будут встроены фильтры, можно будет построить свой маршрут.

В Гродно продолжается разработка мобильного приложения по Августовскому каналу. В регионе готовят несколько презентационных роликов о главных достопримечательностях региона.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильное приложение, посвященное трассе М6 Минск — Гродно, будет презентовано в ближайшее время. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичском районе горел склад готовой продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика