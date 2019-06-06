Мобильное приложение для путешествующих по трассе М6 разработали в Гродно

Источник материала: Новости Хотимска

Мобильное приложение, посвященное трассе М6 Минск — Гродно, будет презентовано в ближайшее время. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Мобильное приложение, ориентированное как на белорусских путешественников, так и гостей из-за рубежа, — совместная разработка управления спорта и туризма и одной из белорусских IT-компаний. Оно работает как навигатор, в нем есть все достопримечательности, находящиеся на расстоянии около 50 км по обе стороны трассы до границы с Минской областью. Включена также информация об автозаправочных станциях, пунктах питания, отелях и хостелах, площадках для отдыха, банкоматах, остановках междугородного транспорта, вокзалах, медицинских учреждениях, точках Wi-Fi. Кроме того, в приложении можно найти расположение постов ГАИ, станций технического обслуживания как на самой трассе, так и в окрестных городах.

«Демоверсия уже готова. Вскоре приложение на русском и английском языках будет доступно для скачивания пользователями. Сейчас активно идет наполнение его необходимой информацией», — рассказали в облисполкоме.

«В каталоге объектов можно будет выбрать интересующую категорию, например кафе или рестораны. По каждому из объектов будет выдаваться исчерпывающая информация: адрес, меню, контактные телефоны», — отметили в управлении спорта и туризма. В приложение будут встроены фильтры, можно будет построить свой маршрут.

В Гродно продолжается разработка мобильного приложения по Августовскому каналу. В регионе готовят несколько презентационных роликов о главных достопримечательностях региона.