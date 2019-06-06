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Брачный аферист выманил у жительницы Вилейки около $1 тыс.

07.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Брачный аферист, с которым жительница Вилейки около двух месяцев переписывалась в социальных сетях и мессенджерах, выманил у нее около $1 тыс. Потерпевшая обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Собеседник писал женщине на ломаном русском якобы из Сирии, признавался в любви. Как рассказал начальник отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Дмитрий Антонович, потенциальный жених сообщил, что родом из Америки, работает военным врачом на Ближнем Востоке, и для оформления пенсии и возвращения на родину ему необходимы деньги. «Сначала он попросил у женщины 800 евро, обещал вернуть, как только приедет к ней для создания семьи. Жительница Вилейки перечислила $965 на счет, указанный в переписке. После этого «доктор» попросил еще 1 950 евро», — добавил Дмитрий Антонович. У нее возникли сомнения в намерениях друга по переписке, и женщина обратилась в милицию.

Уголовное дело возбудили по факту мошенничества, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

В МВД отметили, что брачный аферист действовал по давно знакомой схеме. Так называемые нигерийские письма с предложениями заработать или, как в этом случае, руки и сердца белорусские интернет-пользователи получают до сих пор. В этой связи милиция просит быть внимательными и проявлять бдительность.

 
 
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Брачный аферист, с которым жительница Вилейки около двух месяцев переписывалась в социальных сетях и мессенджерах, выманил у нее около $1 тыс. Потерпевшая...
 
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