﻿ Обзор «длинных» депозитов в рублях: уже есть варианты со ставками больше 13,5 процентов годовых. 21.by
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Обзор «длинных» депозитов в рублях: уже есть варианты со ставками больше 13,5 процентов годовых

07.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях с каждым месяцем практически почти во всех банках приближаются к отметке 13% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты наиболее привлекательны для тех, кто хочет отнести рубли в банк на 2 или 3 года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первая новость наступившего лета — в Банке Решение появился длинный депозит сроком на 3 года со ставкой 13,51% годовых. Вторая — ни один из банков в прошедшем месяце не сократил ставок.

Повысили возможность заработка следующие банки:

Белагропромбанк — на 0,1% годовых по обоим «длинным» вкладам;

Беларусбанк — на 0,13% — по вкладу на 2 года и на 0,2% — по вкладу на 3 года;

Белинвестбанк повысил ставки на 0,2% годовых по вкладам и на 2, и на 3 года.

На эти же доли процента повысил ставку Банк Дабрабыт.

Идея Банк и Франсабанк решили «подарить» вкладчикам по 0,24% годовых.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,74%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 года / 3 года

13,2% / 13,5%

безотзывный
Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,98%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2, 3 года

12,6%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,58%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,68%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,7%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

3 года

13,51%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

12,94%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,5%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,98%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка, отзывный / безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,74%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 года / 3 года

13,2% / 13,5%

безотзывный
Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,98%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2, 3 года

12,6%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,58%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,68%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,7%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

3 года

13,51%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

12,94%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,5%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,98%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Новости
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты наиболее привлекательны для тех, кто хочет отнести рубли в банка на 2 или 3 года.
 
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