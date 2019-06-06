Обзор «длинных» депозитов в рублях: уже есть варианты со ставками больше 13,5 процентов годовых

Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях с каждым месяцем практически почти во всех банках приближаются к отметке 13% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты наиболее привлекательны для тех, кто хочет отнести рубли в банк на 2 или 3 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первая новость наступившего лета — в Банке Решение появился длинный депозит сроком на 3 года со ставкой 13,51% годовых. Вторая — ни один из банков в прошедшем месяце не сократил ставок.

Повысили возможность заработка следующие банки:

Белагропромбанк — на 0,1% годовых по обоим «длинным» вкладам;

Беларусбанк — на 0,13% — по вкладу на 2 года и на 0,2% — по вкладу на 3 года;

Белинвестбанк повысил ставки на 0,2% годовых по вкладам и на 2, и на 3 года.

На эти же доли процента повысил ставку Банк Дабрабыт .

Идея Банк и Франсабанк решили «подарить» вкладчикам по 0,24% годовых.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Вклад

26 месяцев 12,74% безотзывный Сберегательный вкл@д

2 года 10,5% безотзывный Окно возможностей

2 года / 3 года 13,2% / 13,5% безотзывный Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца 12,98% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2, 3 года 12,6% безотзывный Беларусбанк Классик

2 года 12,58% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 12,68% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 7,7% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 11% безотзывный Банк Решение Формула успеха

3 года 13,51% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный

2 года 12,94% безотзывный МТБанк МТБелки

36 месяцев 13,5% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12,98% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка, отзывный / безотзывный Альфа-Вклад

26 месяцев 12,74% безотзывный Сберегательный вкл@д

2 года 10,5% безотзывный Окно возможностей

2 года / 3 года 13,2% / 13,5% безотзывный Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца 12,98% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2, 3 года 12,6% безотзывный Беларусбанк Классик

2 года 12,58% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 12,68% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 7,7% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 11% безотзывный Банк Решение Формула успеха

3 года 13,51% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный

2 года 12,94% безотзывный МТБанк МТБелки

36 месяцев 13,5% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12,98% безотзывный

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