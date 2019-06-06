Обзор «длинных» депозитов в рублях: уже есть варианты со ставками больше 13,5 процентов годовых
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях с каждым месяцем практически почти во всех банках приближаются к отметке 13% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты наиболее привлекательны для тех, кто хочет отнести рубли в банк на 2 или 3 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Первая
новость наступившего лета — в появился длинный депозит сроком на 3 года со ставкой 13,51% годовых. Вторая — ни один из банков в прошедшем месяце не сократил ставок. Банке Решение
Повысили возможность заработка следующие банки:
— на 0,1% годовых по обоим «длинным» вкладам; Белагропромбанк
— на 0,13% — по вкладу на 2 года и на 0,2% — по вкладу на 3 года; Беларусбанк
повысил ставки на 0,2% годовых по вкладам и на 2, и на 3 года. Белинвестбанк
На эти же доли процента повысил ставку
. Банк Дабрабыт
и Идея Банк решили «подарить» вкладчикам по 0,24% годовых. Франсабанк
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,74%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 года / 3 года
13,2% / 13,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,98%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2, 3 года
12,6%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,58%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,68%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,7%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
3 года
13,51%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
12,94%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,5%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,98%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка, отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,74%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 года / 3 года
13,2% / 13,5%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,98%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2, 3 года
12,6%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,58%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,68%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,7%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
3 года
13,51%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
12,94%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,5%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,98%
безотзывный
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты наиболее привлекательны для тех, кто хочет отнести рубли в банка на 2 или 3 года.
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