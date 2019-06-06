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Концепцию развития гончарного промысла разработают в Столинском районе

07.06.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Областной семинар-практикум по современным технологиям производства керамики проходит с 5 по 7 июня в Столинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

Концепцию развития гончарного промысла разработают в Столинском районе

Семинар под девизом "Традиция предполагает развитие" проводится в деревне Городная на базе местного центра гончарства. Его участниками стали 15 мастеров гончарного дела со всей Брестской области - работающие как в традиционных техниках, так и керамисты-новаторы. Тема мероприятия "Функциональность и декоративность в современном традиционном гончарстве Беларуси".

Инициатором проведения семинара и его руководителем выступил известный белорусский керамист, организатор ежегодных международных пленэров по керамике "АРТ-Жыжаль" в Бобруйске Валерий Колтыгин. Он предложил поделиться своим богатым опытом с участниками, а заодно обсудить пути развития городнянского пленэра.

"Международные пленэры гончаров в Городной проводятся раз в два года начиная с 2008-го. За это время его участниками стали мастера из 12 стран, в том числе Польши, России, Дании, Швеции, Латвии, Молдовы, Грузии, Узбекистана. В следующем году пленэр пройдет в седьмой раз. Мы хотим разнообразить его программу, коллегиально определить, в каком направлении двигаться дальше. Это поможет нам в перспективе разработать концепцию развития традиционного городнянского промысла", - отметила Лариса Быцко.

Основная, практическая часть семинара включает работу за гончарным станком и с горном, во время которой участники должны продемонстрировать владение приемами и способами по изготовлению, декорированию, глазурированию и обжигу гончарных заготовок. Образцами для современных керамистов служат гладыш, горшок, гляк, слоик, миска и другие традиционные формы гончарных изделий городнянских мастеров.

 
 
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  Областной семинар-практикум по современным технологиям производства керамики проходит с 5 по 7 июня в Столинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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