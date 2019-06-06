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Аттестаты и свидетельства получат около 24 тыс. выпускников школ Брестской области

07.06.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области документы об окончании базовой и средней школы получит 23 881 выпускник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Брестского облисполкома.

Аттестаты и свидетельства получат около 24 тыс. выпускников школ Брестской области

Свидетельство о получении общего базового образования вручат 13 891 подростку. Аттестаты об окончании средней школы в торжественной обстановке получат 9 990 одиннадцатиклассников, около 700 из них претендуют на золотые и серебряные медали. Выпускные вечера в учреждениях образования Брестской области проведут 8 и 9 июня.

Уже 11 июня в Беларуси начинается централизованное тестирование, завершатся испытания 1 июля. По данным регионального центра тестирования в Бресте, всего в области для прохождения ЦТ выдано 44 900 пропусков. Наибольшее количество абитуриентов пожелали сдавать русский язык - 9 750. В топ-5 входят математика (7 400 человек), биология (4 600), физика (4 300), английский язык (4 120). Самым малочисленным оказался тест по китайскому языку, на него записались всего три человека.

В Брестской области насчитывается четыре пункта тестирования. В Барановичском и Полесском госуниверситетах пройдут испытания по всем 11 предметам. В областном центре определены две точки. В Брестском государственном техническом университете поступающие будут сдавать русский, белорусский и иностранные языки, математику, физику, химию и биологию, в госуниверситете им. А.С. Пушкина - русский и белорусский языки, математику, обществоведение, географию, историю Беларуси и всемирную историю.

"Абитуриентам нужно ответственно подойти к централизованному тестированию. Наиболее частая проблема - отсутствие паспорта, без этого документа пропуск является недействительным. А вот мобильные телефоны лучше оставить дома, проносить гаджеты в аудиторию запрещено", - подчеркнул директор регионального центра тестирования в Бресте Владимир Мороз.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области документы об окончании базовой и средней школы получит 23 881 выпускник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию...
 
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