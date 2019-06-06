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В Дубаи разбился автобус с туристами: 17 погибших
Источник материала: Партизан
Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае.
Фото: Arabian Business
Число погибших в результате аварии с участием туристического автобуса в Дубае увеличилось до 17 человек,
Еще девять пассажиров получили ранения. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.
Отмечается, что водитель пассажирского автобуса проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где врезался в дорожный знак.
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Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае.
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