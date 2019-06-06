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В Дубаи разбился автобус с туристами: 17 погибших

07.06.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае.


Фото: Arabian Business

 Число погибших в результате аварии с участием туристического автобуса в Дубае увеличилось до 17 человек, сообщает Gulf News.
 
Еще девять пассажиров получили ранения. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.
 
Отмечается, что водитель пассажирского автобуса проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где врезался в дорожный знак.



 
 
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Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае.
 
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