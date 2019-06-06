В Дубаи разбился автобус с туристами: 17 погибших

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сообщает Gulf News. Число погибших в результате аварии с участием туристического автобуса в Дубае увеличилось до 17 человек,Gulf News.

Еще девять пассажиров получили ранения. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Отмечается, что водитель пассажирского автобуса проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где врезался в дорожный знак.



