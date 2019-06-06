"На смену Лукашенко придет руководитель такого же типа. В Беларуси ничего не изменится"

В Беларуси продолжают обсуждать возможные изменения в Конституции, которые анонсировал Александр Лукашенко. Известный экономист и лидер профсоюза РЭП рассказали UDF.BY, как это может сказаться на будущем страны.

«Номенклатура хочет конвертировать свою политическую власть»

Леонид Заико сказал в комментари и UDF.BY, что слова главы Беларуси не скажутся на инвестиционном климате. В мире существует практика, когда важные политические заявления существенно влияют на фондовый рынок и экономику. Но руководитель аналитического центра «Стратегия»сказал ви UDF.BY, что слова главы Беларуси не скажутся на инвестиционном климате.





«У нас такого климата просто нет, у нас – инвестиционный климакс. Беларусь не является страной с финансовыми рынками. При всех фантазиях нечему тут реагировать на слова Лукашенко о Конституции, которую к тому же никто не выполняет», – отметил Заико.





Экономист считает, что, если даже демократические преобразования будут заложены в новый вариант Конституции, на практике они к демократизации страны не приведут.





«Через это проходили многие страны: как только старые авторитарные президенты становятся дряхлыми, они оставляют за собой некоторые посты, но им на смену приходят руководители такого же типа», – сказал Заико.





Экономист считает, что в Беларуси вообще нужно упразднить пост президента:





«Чтобы Лукашенко остался первым и последним президентом. Беларусь этого наелась».





По мнению Заико, «номенклатура в Беларуси сидит прочно».





«Высокая концентрация политической власти в стране предопределяет концентрацию власти экономической. Есть 75 больших предприятий, и они находятся в ведении номенклатуры. До тех пор пока она не конвертирует свою политическую власть, ничего не изменится. Как только это произойдет, начнутся специфические, похожие на демократические процессы. Но они могут получить такую окраску как в соседних странах – придет жадная поросль миллионеров воровского типа», – полагает экономист.

«Воспримет ли это народ, с которым не посоветовались?»

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии UDF.BY отметил, что нынешний вариант Конституции после референдумов 1996 и 2004 годов по большому счету предоставляет главе государства безграничные полномочия.





«Логично, что Лукашенко не хочет передавать такие полномочия тому, кто станет руководить страной после него. «Я первый и единственный, зачем еще кому-то позволять делать такие вещи?» Поэтому и намерен часть полномочий передать парламенту и правительству», – считает Федынич.





Но, по его мнению, если некие изменения в Конституции будут внесены, то это не означает, что они останутся надолго.





«Когда нет прозрачного подсчета голосов на выборах и референдумах, нарисовать можно все, что угодно. Но воспримет ли это народ, с которым не посоветовались? Тем более, что ситуация в обществе предельно накалена. Уже наблюдается расслоение на несколько частей», – сказал лидер профсоюза РЭП.





Есть люди, который чувствует себя достаточно уверенно даже в нынешних условиях – нормальные зарплаты, условия работы, квартиры. Есть средняя прослойка, которая получает свои тысячу рублей и больше вопросов не задает («и так слава богу»), отметил Федынич.





«Но основная масса, 50% населения, этого не имеют! И с этим надо считаться. Если бы экономика шла не вниз, а вверх – любые изменения в глазах людей были бы легитимными. А так придет время и все может отмениться», – полагает профсоюзный лидер.





Федынич не исключает, что даже через год при президентских выборах власти могут столкнуться с определенными проблемами.



