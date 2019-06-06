Активистки движения Матери-328 провели молебны под стенами колоний

belsat.eu От Минска до Полоцка через всю Беларусь – матери осужденных за наркотики устроили паломничество к колонии, где сидят их дети, пишет

Елена Кузьмина, мать осужденного (статья 328):





«Мой сын отбывает наказание именно здесь, в этой колонии, он знает, что я здесь стою под забором, что мы молимся».





Аля Берналь, мать осужденного (статья 328):





«Мы все обошли, нас никто не слышит. И мы создали такую акцию, идем на молебен и обойдем каждую колонию, где находятся осужденные по 328-й статье».





Сопровождает в паломничестве активисток Движения матери-328 правозащитник Станислав Цыбинский, занимающийся ресоциализацией бывших заключенных. Акцией участники хотят обратить внимание не только на очень жесткое наказание по статье 328, но и на недостаток профилактики наркомании, и на безрезультатность действий государства в этой области.





«Власти говорят, что в стране 80 тысяч человек потребляет наркотики. Но если сажают в тюрьмы такое количество людей, то уже должны были все это искоренить, не должно быть в Беларуси наркотиков, а их все больше, и больше, и больше», – говорит Алла Берналь, Движение матерей 328.





Станислав Цыбински, Белорусский центр поддержания:





«Даже Шуневич, министр внутренних дел, сказал, что число осужденных по наркотическим статьям увеличилось. Это говорит о том, что их система не работает. Они выбрали неправильное направление».





Сегодня молебны произошли у двух колоний в Бобруйске. Далее маршрут лежит через Могилев, Шклов, Витебск и Полоцк, последний пункт – колония «Волчьи норы» под Ивацевичами. Сегодняшняя акция прошла спокойно, но будет ли так дальше, у участниц уверенности нет.





«На вчерашний день позвонили некоторые мамы и сказали, чтобы мы к колониям не подходили, позвонили начальники колоний и запретили, чтобы мы проводили молебны», – говорит Елена Кузьмина, мать осужденного, статья 328.





По сведениям Движения матери 328, по «наркотическим статям» наказание в Беларуси отбывают около 17 тысяч человек.







