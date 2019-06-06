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Активистки движения Матери-328 провели молебны под стенами колоний

07.06.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голодали, устраивали пикеты, ходили к депутатам и обращались к руководству страны. А теперь активистки Движения матери-328 проводят большую поездку по белорусским колониям, где сидят осужденные за наркотики.

От Минска до Полоцка через всю Беларусь – матери осужденных за наркотики устроили паломничество к колонии, где сидят их дети, пишет belsat.eu
Елена Кузьмина, мать осужденного (статья 328):

«Мой сын отбывает наказание именно здесь, в этой колонии, он знает, что я здесь стою под забором, что мы молимся».

Аля Берналь, мать осужденного (статья 328):

«Мы все обошли, нас никто не слышит. И мы создали такую акцию, идем на молебен и обойдем каждую колонию, где находятся осужденные по 328-й статье».

Сопровождает в паломничестве активисток Движения матери-328 правозащитник Станислав Цыбинский, занимающийся ресоциализацией бывших заключенных. Акцией участники хотят обратить внимание не только на очень жесткое наказание по статье 328, но и на недостаток профилактики наркомании, и на безрезультатность действий государства в этой области.

«Власти говорят, что в стране 80 тысяч человек потребляет наркотики. Но если сажают в тюрьмы такое количество людей, то уже должны были все это искоренить, не должно быть в Беларуси наркотиков, а их все больше, и больше, и больше», – говорит Алла Берналь, Движение матерей 328.

Станислав Цыбински, Белорусский центр поддержания:

«Даже Шуневич, министр внутренних дел, сказал, что число осужденных по наркотическим статьям увеличилось. Это говорит о том, что их система не работает. Они выбрали неправильное направление».

Сегодня молебны произошли у двух колоний в Бобруйске. Далее маршрут лежит через Могилев, Шклов, Витебск и Полоцк, последний пункт – колония «Волчьи норы» под Ивацевичами. Сегодняшняя акция прошла спокойно, но будет ли так дальше, у участниц уверенности нет.

«На вчерашний день позвонили некоторые мамы и сказали, чтобы мы к колониям не подходили, позвонили начальники колоний и запретили, чтобы мы проводили молебны», – говорит Елена Кузьмина, мать осужденного, статья 328.

По сведениям Движения матери 328, по «наркотическим статям» наказание в Беларуси отбывают около 17 тысяч человек.



 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Голодали, устраивали пикеты, ходили к депутатам и обращались к руководству страны. А теперь активистки Движения матери-328 проводят большую поездку по белорусским...
 
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