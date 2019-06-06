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Внимание! В Беларуси сорвали джекпот почти в 4 миллиона рублей. Проверьте, не вы ли это

07.06.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси разыграли джекпот, который составил почти 4 миллиона рублей. Одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли в «Спортлото 6 из 49».

В розыгрыше 6 июня победила одна ставка. Игроку удалось угадать 6 из 6 выпавших чисел. Джекпот составил 3 973 640 рублей.

Солидный джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей.

Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Раньше участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров.


 
 
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В Беларуси разыграли джекпот, который составил почти 4 миллиона рублей. Одну из самых крупных сумм в истории белорусских лотерей выиграли в «Спортлото 6 из 49».
 
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