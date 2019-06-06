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Провести III Европейские игры в 2023 году хочет только одна страна
Источник материала: Партизан
Заявку на проведение III Европейских игр в 2023 году подала только одна страна — Польша. Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Польша готова организовать проведение соревнований в Кракове и других городах Малопольского воеводства.
Официально страна-хозяйка ІІІ Европейских игр будет названа на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК. Она пройдет в Минске 22 июня, пишет
I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые с 21 по 30 июня 2019 года произойдут в Минске. Белорусские власти сетовали, что поддержку в организации игр международные спонсоры оказывать не захотели.
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Заявку на проведение III Европейских игр в 2023 году подала только одна страна — Польша. Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов...
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