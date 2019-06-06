ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Провести III Европейские игры в 2023 году хочет только одна страна

07.06.2019 08:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заявку на проведение III Европейских игр в 2023 году подала только одна страна — Польша. Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Польша готова организовать проведение соревнований в Кракове и других городах Малопольского воеводства.

Официально страна-хозяйка ІІІ Европейских игр будет названа на внеочередной генеральной ассамблее ЕОК. Она пройдет в Минске 22 июня, пишет euroradio.fm

I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые с 21 по 30 июня 2019 года произойдут в Минске. Белорусские власти сетовали, что поддержку в организации игр международные спонсоры оказывать не захотели.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявку на проведение III Европейских игр в 2023 году подала только одна страна — Польша. Об этом сообщается на официальном сайте Европейских олимпийских комитетов...
 
Новости дня
Новости разные
 
3 табу для макияжа на выпускной. Советы опытного визажиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашки с цветами женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика