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Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

07.06.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава африканского футбола, а также вице-президент Федерации мирового футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад был задержан в Париже.


Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции, пишет ru.oxu.az
Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы.

Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.

Ситуацию уже прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я знаю, что есть некая турбулентность. Однако считаю нужным призвать вас в этот тяжелый для всех момент сохранять хладнокровие и дух солидарности. Пожалуйста, постарайтесь находить решения, а не проблемы», — заявил он.


 
 
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Глава африканского футбола, а также вице-президент Федерации мирового футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад был задержан в Париже.
 
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