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Монгольских дипломатов задержали с чемоданами героина

07.06.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двух граждан Монголии с дипломатическими паспортами задержали за незаконную перевозку героина. Об этом сообщает Bild.


По информации издания, машину с наркотиками обнаружили еще в начале мая, однако информация появилась только сейчас. Серебристый Mercedes с дипломатическими номерами остановили для проверки на шоссе, соединяющем Прагу и Дрезден. Двое мужчин, находившиеся в автомобиле, отказали полицейским в осмотре. Они показали удостоверения личности, назвались сотрудниками посольства и настаивали на своей дипломатической неприкосновенности, пишет Лента.ру.

Однако стражи порядка решили проверить их утверждения и вместе с ними обратились в Министерство иностранных дел в Берлине. Выяснилось, что дипломатический статус монголов действовал лишь на территории Турции, а потому иммунитета в Германии у них не было.

В результате во время осмотра машины в ней нашли два чемодана, набитые наркотиками. В общей сложности в них оказалось 70 килограммов героина: 140 упаковок по 500 граммов. На черном рынке цена партии достигает трех миллионов евро.

Дипломатов арестовали. Находились ли они в розыске, не уточняется. Mercedes, на котором перевозился героин, был изъят.


 
 
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Двух граждан Монголии с дипломатическими паспортами задержали за незаконную перевозку героина. Об этом сообщает Bild.
 
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