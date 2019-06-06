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Путин призвал Британию забыть об отравлении Скрипалей

07.06.2019 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин предложил Великобритании забыть о шпионском скандале, но в Лондоне настаивают на кардинальном изменении Москвой своего поведения, пишет Reuters.

Выступая на встрече с главами международных информагентств, Путин предположил, что следующий премьер-министр Британии забудет об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — заявил Путин.

«Он ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов», — продолжил Путин.
В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое агрессивное и дестабилизирующее поведение.


 
 
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Президент России Владимир Путин предложил Великобритании забыть о шпионском скандале, но в Лондоне настаивают на кардинальном изменении Москвой своего...
 
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