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Скабеева обиделась: Так, как в Беларуси, меня ещё никто не называл
Источник материала: Партизан
Скандально известная пропагандистка телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева выложила в своем инстаграме фото аккредитационной карты, которую ей выдали в Минске.
Там ее имя написано как «Скабеява Вольга».
«Так меня еще никто не называл», — написала телеведущая.
МИД Беларуси выдал ей аккредитацию на два месяца — с 4 июня по 3 августа.
Интересно, что через какое-то время Скабеева удалила публикацию из своего инстаграма (
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Скандально известная пропагандистка телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева выложила в своем инстаграме фото аккредитационной карты, которую ей выдали в Минске.
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