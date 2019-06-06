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Из Хойник высылают россиянина, родившегося в Беларуси

07.06.2019 07:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В гомельское представительство ПЦ «Весна» за юридической помощью обратился житель Хойник Сергей Резчик. Родившегося здесь же в Хойниках и имеющего вид на жительство гражданина России высылают из страны на 10 лет в интересах общественного порядка.


Сергей Резчик

На приеме у правозащитника Леонида Судаленко 40-летний мужчина поведал, что на момент распада СССР он вместе с родителями проживали в России, в 1996 году семья переехала в Беларусь. В родных Хойниках мужчина имеет в собственности квартиру, здесь он создал семью, воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей, которые являются граждане Беларуси.

Имеет постоянную работу на местном ЖБИ, по месту работы характеризуется положительно. Руководства завода даже ходатайство написало в его поддержку, узнав о высылке.

26 апреля начальник ОВД Хойникского райисполкома Сергей Жевняк уведомил мужчину «о высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественного порядка». Жалоба в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома результата не принесла – 17 мая начальник областной милиции Александр Васильев оставил жалобу о высылке без удовлетворения.

Все дело в том, что в прошлом году мужчину лишили права вождения на 3 года, штраф оплачен полностью. Также его штрафовали за превышение скорости и перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла.  

После консультаций с юристом ПЦ «Весна» подана жалоба в районный суд Хойник. По словам Леонида Судаленко, пришлось задействовать все возможные механизмы защиты высылаемого.


«Сергей вступил в независимый профсоюз РЭП, что даст нам право представлять его интересы в суде. Наша правовая позиция заключается в непропорциональности содеянного наказанию. Конституция Беларуси гарантирует иностранцам равные права с белорусскими гражданами, в данном кейсе это равенство явно нарушено», - заявил правозащитник.

Сергей Резчик говорит, что прожил в Беларуси большую половину своей жизни, а в России у его никого нет и ему некуда ехать. "В случае высылки я не представляю своей дальнейшей жизни", - заявляет мужчина.



 
 
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В гомельское представительство ПЦ «Весна» за юридической помощью обратился житель Хойник Сергей Резчик. Родившегося здесь же в Хойниках и имеющего вид на...
 
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