Эгоизм и нигилизм. Вице-премьеры объяснили, почему тормозит интеграция в ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник



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Антон Силуанов заявил о том, что члены ЕАЭС ставят свои национальные интересы выше союзных. Игорь Петришенко, в свою очередь, отметил "головокружение от успехов" и необходимость расширения полномочий ЕЭК

"Замедляет процесс интеграции то, что страны-участники сообща ставят свои национальные интересы на порядок выше, чем интересы союза. Коли мы вошли в интеграцию, мы должны учитывать интересы нашего союза, надо где-то уступать и идти друг другу навстречу", - заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов подчеркнул, что интеграция стран ЕАЭС подразумевает свободное движение капитала, рабочей силы, товаров, услуг.

"Вопрос глобальный у нашего союза заключается в том, чтобы мы все эти составляющие дальше расширяли. Зона свободной торговли - надо дальше продвигать, чтобы все страны - участники союза имели возможность дальше продвигать свои товары, рабочую силу, получать капитал и так далее", - цитирует Силуанова ТАСС .

Вице-премьер считает необходимым, чтобы бизнес стран союза мог работать в юрисдикциях ЕАЭС в одинаковых условиях. "Чтобы не было проблем, границ в ведении бизнеса. Сегодня у нас еще зачаточное состояние - отсутствует единая электронная цифровая подпись, единые транспортные накладные", - пояснил он.

Затронул Силуанов и тему создания в союзе единых энергетического и финансового рынков. "Там сроки достаточно отдаленные, но вопрос, как мы идем, как мы будем достигать. Надо уже сейчас обсуждать и уже двигаться, так как пока у нас в планах это есть, а движения нет", - сказал Силуанов. Он подчеркнул, что без создания единых рынков союз не сможет получить преимущества на глобальном рынке.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, возглавляющий белорусскую делегацию на форуме, заявил о необходимости расширения полномочий Евразийской экономической комиссии.

"ЕЭК должна обладать более широкими полномочиями, а уровень ее ответственности должен тоже повышаться", - отметил Петришенко.

"Если из-за того, что комиссия [ЕЭК] недосмотрела, был нанесен ущерб от непринятия, промедления, либо принятия решения об отмене того или иного решения, принятого национальным правительством, которое нанесло ущерб другим странам, то должны вводиться компенсационные элементы ответственности. Иначе мы не преодолеем тот нигилизм, который, к сожалению, существует в правоприменительной практике нашего Евразийского экономического союза", - считает Петришенко.

Вице-премьер видит невыполнение сторонами ряда заключенных договоренностей и замедление интеграции в рамках ЕАЭС, вызванные "головокружением" от принятых ранее решений. "Мы от зоны свободной торговли, созданной в СНГ, максимально быстрыми шагами перешли к единой таможенной территории, к Таможенному союзу "тройки", а затем сразу же приросли, расширились и трансформировались в Евразийский экономический союз "пятерки". И получается, что на определенном этапе, как говорили классики, у нас появилось "головокружение от успеха" интеграционного", - сказал Петришенко.

Между тем, считает он, по многим аспектам участникам ЕАЭС не удалось достигнуть значительного успеха.

Большой проблемой, считает белорусский вице-премьер, является рост числа барьеров и препятствий во взаимной торговле. "Мы доработались до того, что даже отдельного министра ЕЭК по изъятиям ввели, который занимается только изъятиями. Но, к сожалению, их не становится меньше, их становится больше", - констатировал Петришенко. Поэтому, убежден он, "надо преодолевать национальный эгоизм, еще раз проинвентаризировать все то, чего удалось достичь за пять лет функционирования ЕАЭС".