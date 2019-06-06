Секс, купальники, рок-н-ролл. Куда сходить в Минске 7−9 июня

Источник материала: Tut.by

Если вы домосед, рекомендуем срочно закрыть эту страницу. Все-таки дальше будет сто-о-олько соблазнов выбраться в выходные из-под одеяла и пойти куда-нибудь в город. Как и всегда, мы подглядели статистику всех ивентов на уик-энд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 3 по 6 июня. Наравне с популярными мероприятиями недели редакция советует то, что мы сами никак не можем проигнорировать.

Самый сексуальный фильм проката — «Куриоса»





Когда: все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино. Сколько: уточняйте тут . КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Если верить «Google Переводчику», curiosa с французского — значит «порнографические книги». И правда: еще до выхода в прокат новинка из Франции претендует на то, чтобы стать скандальной. Это костюмированная историческая драма с игривым саундтреком и харизматичной Ноэми Мерлан, у которой большой послужной список ролей в плюс-минус эротическом кино. Фокус будет наведен на чисто по-французски надрывную склонность к драматизации. По сюжету двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. В основе фильма — дневники и письма известных светских персонажей того времени.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: самая кассовая картина в Минске прямо сейчас — анимация «Тайная жизнь домашних животных 2» . Любопытно, что сиквел уже довольно долго находится в минском прокате, и только на прошлой неделе он стал кассовым лидером (обычно эту строку занимают премьеры). Запланируйте поход всей семьей на красивый добрый мультик.

Что смотреть в минских кинотеатрах?

Пестрое открытие сезона — аквапарк «Дримлэнд»





Когда: все выходные. Где: « Дримлэнд ». Сколько: 30 рублей, детям от 4 до 15 лет — 50% скидка, до 3 лет — вход свободный. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Готовьте ваши купальники и солнцезащитные кремы — в «Дримлэнде» стартовал новый сезон. А чем не идея для семейного отдыха? Тем более что погода в выходные позволяет загореть так, чтобы все думали, будто вы вернулись с Бали. Это, кстати, по-прежнему единственный в стране открытый аквапарк, который функционирует лишь три летних месяца. В этом году он обзавелся новыми горками, но не растерял былой драйв. TUT.BY уже и фоторепортаж успел сделать.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми



Фото предоставлено организаторами

Когда: 6 и 7 июня. Где: Центральный Дом офицеров . Сколько: от 50 до 200 рублей. VIP-билеты — 250 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В Минск на гастроли приезжает один из лучших театров России — Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Труппа покажет комедию «Ветер шумит в тополях». Историю трех чудаков поведают именитые актеры — Владимир Вдовиченков, Максим Суханов, Владимир Симонов в постановке Римаса Туминаса. Спектакль — о вечности, гордости, любви, сострадании. Не исключено, что его мощная энергетика перехлестнет через рампу и обаяет зрителей.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: в пятницу, субботу и воскресенье в Ok16 снова будут показывать один из самых красивых белорусских перформансов прямо сейчас — «Воздух» . Его постановщица Оля Лабовкина превращает все, что видит, в изящное искусство. Мы идем!

Что смотреть в минских театрах

Вечер на открытом воздухе — Open air CINEMA



Носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 8 июня, 21.30. Где: дворик отеля «Монастырский», улица Кирилла и Мефодия, 6. Сколько: бесплатно.

Субботний показ состоится в рамках праздника «День многонациональной России», и вам покажут классику советского кино — «Женитьбу Бальзаминова» — прямо на улице. Вход на мероприятие по традиции свободный. По сюжету мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться — и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших советских кинолент.

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Первый летний рейв — «Сияние»





«Сияние» тоже открывает летний сезон в эти выходные своим первым фестивалем. После перезагрузки проект готовит масштабный ивент на аутентичной площадке старой фабрики и задействует территорию клуба Hide. Лайн-ап будет насыщен лайвами и сетами, а в числе гостей выступят музыканты из Германии и России. Белорусский суппорт окажет Shuma — одна из самых прогрессивных и экспериментальных локальных групп. «Тихие зоны», фудкорт и бары будут работать всю ночь.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: вы, наверное, забыли, что в Минске каждую неделю проходят ретровечеринки ? Мероприятие очень специфическое, но редко можно и такое себе позволить. Или — снова же напомним — в столице по выходным уйма бесплатных предложений для любителей караоке или кавер-бэндов.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Громкое возвращение — Мальбэк и Сюзанна

Один из сенсационных музыкальных проектов 2017 года — Мальбэк и Сюзанна — снова выступит в Минске. На концерте будут танцевать даже те, кто не слышал ни одного трека группы (как бы дэнс-поп для того и создан). Но на всякий случай лучше послушайте хотя бы последний альбом группы — Reptiland. Музыканты как раз и дают стильный минский концерт в его поддержку.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: от себя порекомендуем сходить на городской пикник-фестиваль Vulitsa.Ezha в Ботаническом . Будет много еды, музыки и красивых людей. Фестиваль длится два дня — 8 и 9 июня.

Все концерты в Минске и регионах



Фото: vk.com/pesochnica.minsk

Когда: все выходные, 12.00−23.00. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

Да, за последние несколько недель мы уже десятки раз упоминали это название. А все потому, что на любимой площадке минчан происходят действительно крутые вещи. И притом совсем бесплатные! Сегодня, 7 июня, с 19.30 пройдут концерты группы Detroit и Dj Tabu. 8 июня тоже выступит диджей, потом его заменит фанат Daft Punk — электронщик Senary. А 9 июня, с 15.00, танцуем под зажигательную Kizomba, ближе к 18.00 остаемся на «Stand UP в Песочнице» (выступят Дима Зубович, Андрей Райн, Сергей Горох и другие). В 21.00 можно зависнуть на прямой трансляции «Формулы-1: Гран-при Канады». Вот.

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