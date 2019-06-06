На Минщине за ловлю угря задержали очередного браконьера

Хозяина запрещенных орудий, пришедшего за уловом, выследили с помощью квадракоптера, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
На момент задержания в своих руках мужчина держал мешок, в котором было 5 особей угря и линь общим весом 8 кг.
39-летний житель Мяделя в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное рыболовство и добычу угря, любительский лов которого в Беларуси запрещен.
В 2007 году за вылов 40 особей рыбы, в том числе 23 особей угря, задержанный выплатил около 5,5 миллиона неденоминированных рублей в качестве штрафа и возмещения вреда. С тех пор ответственность существенно ужесточилось, сейчас причиненный им вред оценивается в 10 тысяч рублей.