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На Минщине за ловлю угря задержали очередного браконьера

07.06.2019 09:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На Минщине за ловлю угря задержали очередного браконьера
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь

Хозяина запрещенных орудий, пришедшего за уловом, выследили с помощью квадракоптера, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

На момент задержания в своих руках мужчина держал мешок, в котором было 5 особей угря и линь общим весом 8 кг. 

39-летний житель Мяделя в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное рыболовство и добычу угря, любительский лов которого в Беларуси запрещен. 

В 2007 году за вылов 40 особей рыбы, в том числе 23 особей угря, задержанный выплатил около 5,5 миллиона неденоминированных рублей в качестве штрафа и возмещения вреда. С тех пор ответственность существенно ужесточилось, сейчас причиненный им вред оценивается в 10 тысяч рублей. 

На Минщине за ловлю угря задержали очередного браконьера
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