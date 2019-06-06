На Минщине за ловлю угря задержали очередного браконьера

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Хозяина запрещенных орудий, пришедшего за уловом, выследили с помощью квадракоптера, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

На момент задержания в своих руках мужчина держал мешок, в котором было 5 особей угря и линь общим весом 8 кг.

39-летний житель Мяделя в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное рыболовство и добычу угря, любительский лов которого в Беларуси запрещен.