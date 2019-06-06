Toyota и Subaru объединят усилия в разработке новой платформы для электрокаров

Источник материала: Tut.by

Эти две известные японские компании тесно сотрудничают уже больше 10 лет, реализовав совместный проект по созданию парочки спорткаров Toyota GT86 и Subaru BRZ. Теперь стороны объявили о сотрудничестве в области технологий электрификации.





Оно подразумевает разработку новой унифицированной платформы, которая ляжет в основу семейства моделей на электротяге — в официальном заявлении компаний говорится, что это будут компактные и среднеразмерные легковушки, а первенцем станет кроссовер C-сегмента. Подробностей пока мало, но известно, что компактный электрический «паркетник» будет выпускаться под обеими марками.

Сообщается также, что непосредственной разработкой электрических агрегатов для новой платформы займется Toyota, а специалисты Subaru в проекте станут использовать свой опыт и наработки в области полноприводных трансмиссий.

К слову, в настоящий момент стопроцентный электромобиль есть только в модельном ряду Toyota — это представленный минувшей весной в Китае кроссовер CH-R EV . Также в компании объявили, что в 2021 году начнут продажи своей батарейной модели и в Европе — по всей видимости, это тоже будет переведенный на электротягу CH-R.