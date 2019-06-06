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Toyota и Subaru объединят усилия в разработке новой платформы для электрокаров
Источник материала: Tut.by
Эти две известные японские компании тесно сотрудничают уже больше 10 лет, реализовав совместный проект по созданию парочки спорткаров Toyota GT86 и Subaru BRZ. Теперь стороны объявили о сотрудничестве в области технологий электрификации.
Оно подразумевает разработку новой унифицированной платформы, которая ляжет в основу семейства моделей на электротяге — в официальном заявлении компаний говорится, что это будут компактные и среднеразмерные легковушки, а первенцем станет кроссовер C-сегмента. Подробностей пока мало, но известно, что компактный электрический «паркетник» будет выпускаться под обеими марками.
Сообщается также, что непосредственной разработкой электрических агрегатов для новой платформы займется Toyota, а специалисты Subaru в проекте станут использовать свой опыт и наработки в области полноприводных трансмиссий.
К слову, в настоящий момент стопроцентный электромобиль есть только в модельном ряду Toyota — это представленный минувшей весной в Китае кроссовер
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Два крупнейших японских автопроизводителя объявили о сотрудничестве в области технологий электрификации.
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