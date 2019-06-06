«Убийца» Geely приходит к нам из Тулы: репортаж с российского завода Haval

Источник материала: Tut.by

Теперь в Туле не только самовары и пряники. В Туле запустили завод, который займется выпуском китайских автомобилей под маркой Haval. Это будет производство полного цикла мощностью 150 тысяч автомобилей в год. Мы съездили и посмотрели, что там происходит. Впечатляет.





Что такое Haval?

Haval - это бывший Great Wall. Great Wall выпускал внедорожники и пикапы, копии Isuzu, Toyota, Mitsubishi. Эти машины были простыми, довольно надежными и неплохо продавались в Беларуси. Но в 2013 году бренд был переименован в Haval, как в свое время Gold Star был переименован в LG. Рамные внедорожники сменили современные кроссоверы — и сейчас Haval номер один в Китае в сегменте кроссоверов. Чтобы вы понимали: в 2013 году в Китае было продано 279 764 автомобилей Haval, в 2017-м — 849 554, а в 2018 году Haval H6 занял 7-е место в топ-10 самых популярных кроссоверов в мире. В мире! Седьмое место в мире по популярности — Haval H6. Поэтому все меняется, здравствуй, племя младое, незнакомое. Вместо простых, надежных, но ржавеющих Great Wall теперь стильные и современные Haval.





5 мая в Туле состоялось торжественное открытие завода, который рассчитан на производство 80 тысяч машин в год, а максимальная его производительность после ввода в эксплуатацию всех цехов — 150 тысяч автомобилей в год. Завод уже работает, автомобили сходят с конвейера, их нужно куда-то продавать. И это значит, что нашему Geely на рынке Таможенного Союза придется очень непросто.

Как выглядит завод?





В чистом поле, которое относится к индустриальному парку «Узловая», за четыре года был построен современный завод. Заявленные инвестиции составили 500 млн долларов, общая его площадь 2,16 млн кв м. Обещанный уровень локализации 30%, это на первых порах. Что сказать о самом заводе?

Хороший, просторный, современный. Все автомобильные заводы сейчас выглядят одинаково. Я был на заводах Volkswagen, Geely, Nissan, Hyundai, KIA, ВАЗ, Bentley, Renault. И если это завод не ручной работы, то везде, в любой стране мира и любого бренда современные производства выглядят одинаково.

Все начинается с листов железа, которые заботливые "руки" роботов превращают в автомобильный кузов. Первые кузовные детали пришли из Китая, но их уже начали штамповать на месте. Российский металл, российская штамповка.





— Примерно 85% деталей кузова Haval F7 оцинкованы, — говорит представитель завода — поэтому коррозии кузова можно не бояться.

Поживем, увидим. Но процесс сборки кузовов выглядит максимально цивилизованно: роботы, искры сварки, кузов готов. Далее все как обычно: цех окраски, в который журналистов не пускают. Цех сборки, в котором кузов обрастает деталями, происходит «свадьба» кузова и силового агрегата.





Сейчас сборка происходит не спеша: одна машина собирается за 10 минут. Но уже в ближайшем будущем норматив на 1 автомобиль понизят до 5 минут, а дальше — а дальше нужно собирать до 80 тысяч автомобилей в год! Да, и это первый китайский завод, на котором особо подчеркнули экологичность: уровень вредных выбросов обещают на отметке «0».

Как собрать и продать 80 тысяч китайских автомобилей в год?

В рамках посещения завода нам удалось поговорить с господином Чэном Сяогуаном, генеральным директором ООО «Хавейл Мотор Рус». Вот главное из короткого интервью.





Ходят слухи, что заводе будут собираться автомобили Lifan, а также, возможно, Chery. Мы уточнили, так ли это.

— Я хочу подчеркнуть, что в первую очередь мы нацелены на выпуск автомобилей Haval: после F7 мы запустим сборку еще нескольких моделей. Поэтому наша главная задача — сосредоточиться на производстве автомобилей бренда Haval. Но мы не исключаем и описанного вами развития событий. В любом случае, мы рады будем помочь именно китайским брендам. Подчеркиваю — только китайским брендам, если они в выборе площадки для производства остановятся на нас.

При ввозе автомобилей Haval на территорию Беларуси уплачивается утилизационный сбор, хотя за другие автомобили российской сборки — нет. Поэтому цены на автомобили Haval в любом случае будут выше, чем у тех же Geely. У руководства завода на это есть ответ.

— Боюсь, это не наши компетенции, а задачи правительства Тульской области, которое, в свою очередь, будет решать этот вопрос на высших уровнях власти.





Подытоживая: вполне возможно, что на заводе под Тулой будут собирать автомобили Lifan и других китайских марок. Это позволит загрузить производственные мощности. И вполне возможно, что из-за утилизационного сбора на Haval у нас могут быть обсуждения и политические маневры, которые в принципе могут быть в отношении нашего бренда Geely. У России теперь есть свой завод со «своими» китайцами, поэтому Haval для России ближе к телу. Поэтому — чем грозит нашему заводу появление Haval?

Борисов может спать спокойно

Пока что. Подчеркиваю, пока что заводчане в Борисове могут спать спокойно. Цена на российском рынке на новую модель Haval F7 — от 1 499 000 рублей. То есть цены на наш Atlas заканчиваются там, где на Haval F7 еще даже не начинаются. 1 245 990 рублей в среднем стоит топовый полноприводный турбо-Atlas, поэтому в России эти модели не конкуренты. В Беларуси тоже: начальная цена на F7 от 46 900 рублей, а цены на Atlas заканчиваются на отметке 48 600 рублей. На старте продаж минский дилер Haval обещает эксклюзивную дисконтную программу, но о ней пока нет информации.





Цены примерные, но по факту: там, где «заканчивается» Atlas — Haval F7 только «начинается». Поэтому сама модель F7 нашему Geely Atlas не грозит: это разные классы, разные цены. Но Haval обещает поставить на конвейер еще несколько моделей, включая более доступный Н6, цены на него колеблются на отметке 40 тысяч белорусских рублей, и здесь возможны все варианты. Вспомните «молочные» войны. Вспомните, что завод Haval построен в том числе и по политическим мотивам: о нем договорились во время обсуждения газопровода «Сила Сибири». И сейчас, когда Владимир Путин и Си Цзиньпинь называют себя лучшими друзьями, завод Haval уже построен, а российский газ вот-вот пойдет по «Силе Сибири» — ситуация для борисовского завода Geely не самая лучшая. Впрочем, перейдем к автомобилю.

Первый китайский «премиум»





Крутая машина. AUTO.TUT.BY в ближайшие дни протестирует Haval F7, но пока, в статике — это классный дизайн. Пусть отдаленно напоминающий Mazda CX-5, но в любом случае выглядит машина дорого, красиво.





Haval F7 — это и качественный салон, который пахнет дорогой машиной. Знаете, есть свой, особенный запах у каждого премиум-бренда. Есть он и у Haval. И если сосредоточиться на преимуществах, на особенностях нового автомобиля, то стоит особенно выделить следующие моменты.

Уникальный пакет безопасности. Шесть подушек в базовой комплектации. Система автоматического торможения и «активный» круиз-контроль, система предупреждения о столкновении с функцией распознавания пешехода. ESP и другие системы в базовой комплектации. Это точно китайский автомобиль?

Отличный список оснащения. Система кругового обзора с камерами 360, подогрев всех четырех сидений, панорамная крыша, огромный 9-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, светодиодные фары, система контроля давления в шинах, система помощи при спусках, система выбора движения Terrain Response и проч. И проч. Для китайского автомобиля список очень широкий. Это точно китайский автомобиль?

Полный привод. Вообще, у китайских автомобилей проблемы с полным приводом: который год нет нормальной полноприводной трансмиссии. У Haval F7 она есть. И в целом уровень инженерии запредельный: моторы с турбонаддувом и непосредственным впрыском (1,5 л., 150 л.с., 2,0 190 л.с.), 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Все это — сильно.





Итак, что мы имеем? Отлично оснащенный красивый кроссовер, у которого из минусов — только китайско-российское происхождение. Именно поэтому рекламную коммуникацию Haval строит на том, что этому городу нужен новый герой. Долой стереотипы — встречайте новый Haval F7. Встретили. Если встречать по одежке — хорошая машина. Но предлагаем подождать тест-драйва, чтобы сделать окончательные выводы по продукту. В любом случае, F7 не станет хитом продаж. 46 тысяч рублей за китайский кроссовер? Ответ вы знаете сами, каким бы прекрасным ни был продукт, продать его будет тяжело.

Итого

Россиянам можно только позавидовать: у них построен очередной автомобильный завод, люди получили работу, а рынок — достаточно интересную высокотехнологичную модель. С рынка Таможенного Союза ушел концерн General Motors, ушел Ford — но пришли китайцы. И в долгосрочной перспективе это неплохо, ведь китайские бренды сильно подтягиваются по качеству, и уже сейчас Haval F7 демонстрирует отличный «корейский» уровень, если можно так выразиться. А что до нашего Geely… В рамках честной чистой конкуренции будет очень интересно посмотреть за борьбой Geely/Haval на рынке Таможенного Союза. Будет ли эта конкуренция честной и чистой, находится вне наших компетенций.