Премьер Греции предоставит атлетам свой самолет для полета на Европейские игры. Им не хватило билетов в Минск

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас предоставит собственный министерский самолет для полета национальной сборной страны по легкой атлетике на вторые Европейские игры в Минске. Об этом сообщило в четверг Афинское Македонское агентство новостей ( АМНА ), передает ТАСС .



Алексис Ципрас. Фото: Reuters

По словам агентства, Ципрас, реагируя на просьбу заместителя министра культуры и спорта Греции Йоргоса Василиадиса и первого заместителя министра национальной обороны Паноса Ригаса, решил выделить свой самолет для того, чтобы греческие спортсмены и их тренеры смогли прибыть в Беларусь для участия в Играх, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

Ранее Федерация легкой атлетики Греции (SEGAS) объявила об отмене участия сборной страны в соревнованиях из-за того, что невозможно было найти и купить авиабилеты для полета в Минск, обвинив Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции в запоздалом предоставлении информации.

Как отметили в федерации, НОК проинформировал SEGAS лишь 18 апреля о том, что каждая федерация должна будет приобретать билеты в Минск самостоятельно, хотя должен был сделать это намного раньше. Федерация легкой атлетики Греции сразу же объявила конкурс на приобретение билетов, однако он оказался безуспешным, так как ни одно турагентство не могло получить необходимые билеты. В итоге SEGAS с сожалением объявила, что из-за неспособности приобрести авиабилеты сборная не сможет принять участие в Европейских играх в Минске, в которых будут участвовать более 4000 спортсменов из 50 стран Европы.

Однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству премьер-министра, который принял решение предоставить сборной министерский самолет. Федерация легкой атлетики Греции «поблагодарила Ципраса за решение возникшей проблемы, настоятельно порекомендовав НОК Греции быть более внимательным в своих объявлениях и пожелав успеха спортсменам и тренерам греческой национальной сборной».

На Европейских играх в Минске будет разыграно 200 комплектов медалей. Состязания пройдут в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта.