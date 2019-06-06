В Пинске начался третий трудовой семестр

Источник материала: Пинский Вестник

4 июня свою работу начал студенческий отряд педагогической направленности. Тридцать студентов Полесского госуниверситета отправились в детский оздоровительный лагерь «Зарница» в Минскую область.







Накануне был официально дан старт третьему трудовому семестру и штабы трудовых дел учреждений образования получили путевки для работы на объектах.







Например, в нынешнем году анкеты заполнили более четырехсот ребят. Стать участником этого молодежного движения может любой желающий совершеннолетний. В Пинске в организациях и на предприятиях будут работать строительные, сервисные, педагогические и производственные студотряды.







Студенческий отряд - это не только подработка для учащихся, но и определенная школа жизни. Юноши и девушки учатся быть частью коллектива, получают возможность самореализоваться и открывают в себе новые грани.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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