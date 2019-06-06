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Белорусские выпускники сталкиваются с проблемами при поступлении в вузы России
07.06.2019 09:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ntv.ru
Выпускники белорусских школ, желающие обучаться в российских вузах, должны иметь возможность сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своей стране, считает глава Россотрудничества.
Об этом рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. По ее мнению. на полях Петербургского международного экономического форума.
"Есть определенные проблемы с приемом белорусских детей в российские вузы, поскольку они тоже должны сдавать ЕГЭ, а это значит выезжать для сдачи в Санкт-Петербург или еще куда-то, - цитирует чиновницу
В целом собеседница агентства не усматривает особых проблем в деятельности агентства на территории Беларуси. "Россотрудничество присутствует в трех городах - это Минск, Брест и Гомель, - пояснила она. - С Беларусью хорошо выстроена программная деятельность, и работа ведется практически по всей республике".
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Выпускники белорусских школ, желающие обучаться в российских вузах, должны иметь возможность сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своей стране, считает...
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