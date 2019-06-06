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Белорусские выпускники сталкиваются с проблемами при поступлении в вузы России

07.06.2019 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские выпускники сталкиваются с проблемами при поступлении в вузы России

фото: ntv.ru

Выпускники белорусских школ, желающие обучаться в российских вузах, должны иметь возможность сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своей стране, считает глава Россотрудничества.

Об этом рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. По ее мнению. на полях Петербургского международного экономического форума.

"Есть определенные проблемы с приемом белорусских детей в российские вузы, поскольку они тоже должны сдавать ЕГЭ, а это значит выезжать для сдачи в Санкт-Петербург или еще куда-то, - цитирует чиновницу ТАСС. - Нужно принять какие-то решения, которые помогли бы в этой ситуации. Нужно создать там пункты, где белорусские дети могли бы сдавать ЕГЭ без дальних разъездов. То есть ЕГЭ должен прийти в Беларусь, а это не такой уж простой вопрос, если учесть, как у нас вся процедура жестко организована, включая наблюдение и прочее".

В целом собеседница агентства не усматривает особых проблем в деятельности агентства на территории Беларуси. "Россотрудничество присутствует в трех городах - это Минск, Брест и Гомель, - пояснила она. - С Беларусью хорошо выстроена программная деятельность, и работа ведется практически по всей республике".

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Выпускники белорусских школ, желающие обучаться в российских вузах, должны иметь возможность сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своей стране, считает...
 
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