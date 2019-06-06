Лукашенко сегодня посетит «Нафтан»

Александр Лукашенко 7 июня совершит рабочую поездку в Витебскую область, где посетит ОАО «Нафтан».

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона в целом, а также города Новополоцка и крупнейшего белорусского предприятия. Во время посещения ОАО Лукашенко ознакомится также с социальными объектами ОАО «Нафтан».

«Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрит производственную территорию предприятия. В частности, вниманию Президента представят установку первичной переработки нефти АТ-8 и строящуюся установку замедленного коксования нефтяных остатков», - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что Лукашенко проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия.

«Традиционно во время рабочей поездки речь пойдет и о развитии социальной сферы и выполнении соответствующих стандартов. Это в том числе вопросы качества образования, здравоохранения, социального обслуживания, бытовых услуг, в области торговли, сферах культуры и спорта. Ожидается, что Александр Лукашенко после посещения НПЗ осмотрит крытую тренировочную площадку спортивного учреждения "Хоккейный клуб "Химик", где ознакомится с инфраструктурой и организацией его работы», - сообщает президентская пресс-служба.