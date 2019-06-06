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Лукашенко сегодня посетит «Нафтан»

07.06.2019 10:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 7 июня совершит рабочую поездку в Витебскую область, где посетит ОАО «Нафтан». 

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона в целом, а также города Новополоцка и крупнейшего белорусского предприятия.  Во время посещения ОАО Лукашенко ознакомится также с социальными объектами ОАО «Нафтан». 

«Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрит производственную территорию предприятия. В частности, вниманию Президента представят установку первичной переработки нефти АТ-8 и строящуюся установку замедленного коксования нефтяных остатков», - сообщает пресс-служба. 

Также сообщается, что Лукашенко проведет совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия. 

«Традиционно во время рабочей поездки речь пойдет и о развитии социальной сферы и выполнении соответствующих стандартов. Это в том числе вопросы качества образования, здравоохранения, социального обслуживания, бытовых услуг, в области торговли, сферах культуры и спорта. Ожидается, что Александр Лукашенко после посещения НПЗ осмотрит крытую тренировочную площадку спортивного учреждения "Хоккейный клуб "Химик", где ознакомится с инфраструктурой и организацией его работы», - сообщает президентская пресс-служба. 

 
 
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Александр Лукашенко 7 июня совершит рабочую поездку в Витебскую область, где посетит ОАО «Нафтан». 
 
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