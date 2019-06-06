Пожароопасная ситуация в Беларуси. Любой окурок может привести к бедствию (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Опущены шлагбаумы, лесная охрана переведена на усиленный режим патрулирования, за разведение костров грозят нешуточные штрафы. Некоторые леса закрыты для посещения. Всему виной сухая и тёплая погода. А ведь страдает не только наше национальное богатство – лес. Огонь – серьёзная угроза для человека. Безобидный костёр или стихийное бедствие?! Как провести черту?

Недавно под Гродно горел военный полигон. Пламя распространялось быстро. Пришлось даже временно закрыть дорогу, ведущую к литовской границе. Эти несколько суток, которые тушили пламя, местные вспоминают с ужасом.

Данута Пестюк, житель д. Плебанишки (Гродненский район): «Очень было страшно, очень страшно. У нас и пожарные дежурили уже потом. Уже и школу подготовили для нас на эвакуацию».

Пожар потушили. Но от некогда густого хвойняка остались лишь обгорелые стволы.

Данута Пестюк в свои 77 лет жары не боится. Переживает за огород и не жалеет воды для полива. Беспокоится за лес: вдруг опять загорится? Вековые деревья сразу за забором, да и вся деревня Плебанишки окружена лесом. Есть риск остаться без крыши над головой. Этой весной деревня уцелела чудом. Тогда сгорело 770 гектаров. Таких крупных возгораний не помнят и лесники.

Алексей Горохов, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Гродненского лесхоза: «Сейчас летний период, поэтому древесину необходимо убирать в кратчайшие сроки. Все силы лесных хозяйств мобилизованы на реализацию этой, безусловно, важной цели».

Каждый день выходят в рейды, обходят угодья, дежурят круглые сутки. Главное – не допустить новых возгораний. Лес, говорят, в Гродненской области уже сухой. Ещё несколько жарких дней – и в регионе придётся вводить временный запрет на их посещение.

10 районов в стране уже оказались в пожароопасной ситуации. В каждом из них посещать лес сейчас категорически запрещено. Гомельская область традиционно страдает от жары.

В этом сезоне лесные пожары начались рано. Уже в апреле несколько дней горели Ольманские болота. Тогда огнём охватило более 100 гектаров. Это ещё не самое масштабное бедствие, если суммировать все лесные пожары этого года. Всего их зафиксировано 250. Чаще всего вместо запаха утренней росы – запах гари в лесах Брестской области. И здесь, как в медицине, лучше предупредить, чтобы потом не лечить.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «В Беларуси достаточно качественная система мониторинга пожаров как в лесхозе, так и в МЧС. Мне кажется, что мы очень оперативно реагируем на эти вызовы и качественно справляемся. Были пожары достаточно крупные и у нас, но наши службы справились быстро».

И для этого важен комплексный подход. Установка шлагбаумов и минерализованных полос действенно – не панацея. Это уже поняли. На защиту леса встал искусственный интеллект.

Камера в лесу давно никого не удивит. Но если раньше работнику лесхоза нужно было постоянно следить за ситуацией на мониторе, то эта система самостоятельная. Не только опознаёт пожар, но и подаст сигнал, а ещё отправит сообщение об опасности на мобильный телефон лесникам. Проект пилотный. Такую систему сначала установили в Столбцовском лесхозе, после в Полесском и Милошевичском. По сути, прикрыли границу, ведь многие пожары в этот район приносит ветер из Украины.

Юрий Греков, начальник отдела разработки программного обеспечения и техподдержки предприятия «Белгослес»: «Брали положительный опыт зарубежных стран, применяли его, адаптировали. Например, прозрачность атмосферы в Беларуси очень низкая. Это не Австралия, это не Канада, здесь очень сложные условия для видеотракта. Кроме видеокамер, там у нас ещё стоит и тепловизор. А идём к тому, чтобы объединить все камеры в одну систему , сделать один аналитический центр».

Видеокамеры, беспилотники и авиация будут работать сообща. Пока же, по прогнозам экспертов, пожароопасная ситуация сохранится. Временные запреты на посещение лесов точечно, но готовы ввести везде, где будет необходимо.

Температура воздуха в Беларуси сейчас существенно выше климатической нормы. По предварительным прогнозам, жара задержится минимум до следующей недели. Правда, немного убавят накал дожди и грозы. И пусть с небесной канцелярией договориться не удастся. Бережное отношение к лесу – это ещё и обязанность человека.

ОНТ