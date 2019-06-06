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Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото
07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера в райисполкоме прошло собрание по вопросу строительства дома на проспекте Димитрова. Многие жители микрорайона Калинина выступают против такого уплотнения и возможного исчезновения сквера, который сейчас здесь находится.
О результатах встречи и перспективах новостройки читайте в ближайших номерах
Фото Михаила Левцова
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Вчера в райисполкоме прошло собрание по вопросу строительства дома на проспекте Димитрова. Многие жители микрорайона Калинина выступают против такого...
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