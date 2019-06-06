Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в райисполкоме прошло собрание по вопросу строительства дома на проспекте Димитрова. Многие жители микрорайона Калинина выступают против такого уплотнения и возможного исчезновения сквера, который сейчас здесь находится.





О результатах встречи и перспективах новостройки читайте в ближайших номерах газеты “Горецкий вестник” .

































Фото Михаила Левцова