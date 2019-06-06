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Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

07.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Вчера в райисполкоме прошло собрание по вопросу строительства дома на проспекте Димитрова. Многие жители микрорайона Калинина выступают против такого уплотнения и возможного исчезновения сквера, который сейчас здесь находится.

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

О результатах встречи и перспективах новостройки читайте в ближайших номерах газеты “Горецкий вестник”.

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера в райисполкоме прошло собрание по вопросу строительства дома на проспекте Димитрова. Многие жители микрорайона Калинина выступают против такого...
 
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