﻿ 10, 11, 14 июня на некоторых улицах города будет отключено электричество. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10, 11, 14 июня на некоторых улицах города будет отключено электричество

07.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:

  • 10 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Уласовца, № 6-39, ул. 2-я Колхозная, № 1-25, ул. Мельничная, № 16-20;
  • с 11 июня по 14 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Садовый посад № 1-15, пер. Полевой, № 3-9 (нечётные), пер. Сентябрьский № 1-25 (нечётные), 2, 4, ул. Сентябрьская, № 2-26, 30 (чётные), 2-ой пер. М.Богдановича № 7, 9, 15, 15а;
  • 11 июня и 12 июня 2019 года с 09-00 до 16-30 у потребителей по адресу: ул. Виленская №63;
  • 11 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Советская №91-109 (нечётные), ул. М.Горького №1-32, ул.Московская №1-32, ул. Северная №2-32 (чётные), ул. Ленина №262-282 (чётные).
  • 14 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: пер. Полевой №2-26 (чётные), 9, 11, 15, ул. Сентябрьская №28, ул. Полевая №29, 2-ой пер. М.Богдановича №2-10 (чётные), 17;

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Слуцка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Строительство дома на Димитрова обсудили с жителями Горок в райисполкоме – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика