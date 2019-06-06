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10, 11, 14 июня на некоторых улицах города будет отключено электричество
07.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей
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В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Слуцка.
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